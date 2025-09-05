Brasil ofensivo de Ancelotti domina o Chile e vence com brilho de reservas

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu o Chile por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Os gols foram marcados por Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães. A seleção foi para o intervalo com 1 a 0 no placar e ampliou já no meio da segunda etapa.

A seleção de Ancelotti fez um jogo dominante em cima do Chile desde o começo. Quando a partida esfriou no início da segunda etapa, as substituições do italiano colocaram fogo no jogo.

Paquetá e Luiz Henrique foram os destaques, participando dos dois últimos gols. O atacante cruzou para o meia fazer o segundo de cabeça, enquanto Paquetá fez belo corta-luz na jogada do terceiro -que contou com finalização de Luiz Henrique no travessão que sobrou para Bruno Guimarães.

Com o resultado, o Brasil assumiu a segunda colocação do torneio com 28 pontos. O Chile segue na lanterna com apenas dez.

A seleção volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, quando visita a Bolívia, em El Alto, para fechar as Eliminatórias.

Atuando em casa e com quatro atacantes de origem, o Brasil entregou o que a escalação sugeria: um time totalmente no ataque. Em alguns momentos, Bruno Guimarães estava dentro da grande área e Casemiro pisando na meia-lua. O primeiro tempo foi de várias trocas de passe e movimentações, mas com finalizações travadas pela marcação. No segundo tempo, depois do jogo esfriar, as entradas de Luiz Henrique e Paquetá mudaram a partida e, em pouco tempo, fizeram o Brasil ampliar o placar e vencer.

BRASIL

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Martinelli (Paquetá), Raphinha (Richarlison), Estêvão (Luiz Henrique) e João Pedro (Kaio Jorge). T.: Carlo Ancelotti

CHILE

Vigouroux; Iván Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Vicente Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Aravena (Maxi Gutiérrez) e Brereton Díaz (Tapia). T.: Nicolás Córdova

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Gols: Estêvão (38'/1ºT), Paquetá (26'/1ºT) e Bruno Guimarães (30'/2ºT)

Amarelos: Casemiro; Maripán