Após acerto com Gustavo Henrique, Corinthians foca em renovação de Angileri

(UOL/FOLHAPRESS) - Com renovação de Gustavo Henrique já parcialmente acertada, o Corinthians foca agora na extensão contratual de outro defensor: Fabrizio Angileri.

Como o UOL mostrou nesta quinta-feira (4), o Corinthians praticamente resolveu a renovação contratual do zagueiro Gustavo Henrique. Agora, a diretoria planeja canalizar esforços pela permanência do lateral-esquerdo.

Angileri tem contrato se encerrando neste mês de dezembro e já até pode assinar pré-contrato com outra equipe. As conversas são tratadas, portanto, como prioritárias.

O UOL apurou que a negociação ainda está em estágio inicial, já que o foco, até então, passava pela garantia contratual de Gustavo Henrique. A tendência é de proposta por um novo contrato curto, de uma temporada.

Angileri, normalmente preterido por Matheus Bidu, é considerado peça importante da rotação do elenco de Dorival Júnior. Desde o fim de fevereiro, quando foi contratado, o argentino começou como titular em 17 dos 53 jogos do Corinthians no ano. Nesse recorte, registra duas assistências.

OUTROS EM FIM DE CONTRATO

Outros três atletas têm contrato se encerrando também neste final de ano: Ángel Romero, Maycon e Talles Magno. Ainda não há tratativas por extensões.