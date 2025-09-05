Flamengo quer provar em recurso que ato de Bruno Henrique não foi antiético

© Alexandre Vidal / Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ter se livrado de uma pena que poderia chegar a até dois anos de suspensão do futebol, o Flamengo não se deu por satisfeito com o resultado do julgamento de Bruno Henrique nesta quinta-feira (04), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que aplicou ao atacante um gancho de 12 partidas e uma multa de R$ 60 mil. O clube irá recorrer no Pleno e já tem o argumento para tal.

NÃO FOI ANTIÉTICO?

O Rubro-Negro irá seguir na mesma linha que convenceu o tribunal a atenuar a pena de seu jogador. Os auditores o absolveram em relação ao artigo 243, que trata de "atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". A punição prevista neste caso é de até 720 dias de suspensão.

Advogado do Flamengo no caso, Michel Assef Filho alegou que o clube não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo recebido pelo jogador. E que a advertência fazia parte de uma estratégia para que ele fosse suspenso na partida seguinte. O argumento foi acatado pela maioria.

"Não enxergo na conduta do primeiro denunciado a conduta do tipo 'atuar de forma deliberada contra sua equipe'. Não se mostra cabível a punição", resumiu o relator do caso, o auditor Alcino Guedes.

Mas a visão dele e dos demais foi diferente em relação ao segundo artigo no qual BH foi denunciado, o 243-A.

"O resultado da partida não é só o placar final, mas tudo o que pode advir ou derivar. Embora receber o cartão amarelo não seja o dolo específico de prejudicar a equipe, pode influenciar no resultado do campeonato. Entendo que a conduta se molda ao artigo 243-A, para influenciar no curso da partida e a consequência que teria na competição. Entendo que houve violação à ética desportiva", acrescentou o relator.

No entendimento do Flamengo, porém, a absolvição no artigo 243 chancela que Bruno Henrique não tomou uma atitude antiética e que tudo foi dentro das regras do jogo.

O mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, ou seja, de que isso foi uma opção tática e que era esperado do Bruno Henrique que ele levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que deve ser utilizado para entender que não é uma atitude antiética. Se faz parte da regra do jogo, como pode dizer que é atitude ilegal do ponto de vista que chega a condenar um atleta por isso?Michel Assef Filho

JÁ ESTÁ SUSPENSO A PARTIR DE JOGO CONTRA O JUVENTUDE

A pena de 12 jogos já passa a valer a partir da próxima rodada. Com isso, Bruno Henrique será desfalque no duelo contra o Juventude, no próximo dia 14, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

A punição vale somente para jogos organizados pela CBF. Com isso, o atacante está apto a atuar pela Libertadores, onde o Flamengo está nas quartas de final e enfrentará o Estudiantes, da Argentina, nos dias 18 e 25 de setembro.

O Rubro-Negro pode tentar ainda um efeito suspensivo que, caso seja concedido, permitirá ao clube utilizar o atacante enquanto o recurso não for julgado.

Após a sentença desta quinta-feira (04), o Fla utilizou suas redes sociais para demonstrar apoio a Bruno Henrique. Foi postado um vídeo do jogador com a frase: "Sempre com você, BH".

ENTENDA O CASO

Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.

Ele participou do julgamento nesta quinta-feira (04) através de vídeo e optou por não prestar depoimento. O atacante deu uma declaração única onde reafirmou ser inocente.

Eu gostaria de afirmar a minha inocência e dizer que confio na Justiça esportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal, e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve e justa. E uma boa tarde a todos, só isso. Obrigado - Bruno Henrique