Paquetá celebra 'sensação única' com retorno à seleção e gol instantâneo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá precisou de alguns segundos em campo, na noite de quinta-feira (4), para marcar. Após cruzamento de Luiz Henrique, balançou a rede de cabeça e contribuiu para a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O atleta de 28 anos chamou de "sensação única" a experiência vivida na partida. Inocentado em uma longa investigação a respeito de manipulação de partidas na Inglaterra para benefício de apostadores, ele voltou a ser chamado pela seleção brasileira. Acionado pelo técnico Carlo Ancelotti aos 26 minutos do segundo tempo, acertou o cabeceio aos 27.

"Acho que estava escrito. Voltar ao Maracanã, que é minha casa, e poder marcar, ajudar a seleção", disse o carioca, formado nas categorias de base do Flamengo. "Estou muito feliz, depois de tudo o que passei, tudo o que suportei nestes últimos dois anos. Agora, finalmente, posso jogar meu futebol leve. Acho que tive uma obra completa de Deus na minha vida."

O desempenho de Paquetá, de fato, cresceu bastante desde que ele se viu livre das acusações que enfrentava, em julho. Na temporada 2025/26, entre os compromissos oficiais do West Ham e a participação com a seleção na quinta, ele tem quatro gols em cinco jogos. Na temporada 2024/25, foram cinco gols em 41 jogos.

"É óbvio que o Paquetá, pela qualidade que tem, tem que estar conosco", elogiou Ancelotti. "Contra o Chile, entrou como meio-campista, mas não tem problema de jogar como segundo volante. Sei que pode jogar como meia, sozinho, porque tem muita qualidade no manejo da bola", acrescentou o treinador.

"É um grande mister, é um grande privilégio trabalhar com ele. Espero dar o meu melhor, poder ajudar, vou estar sempre disponível para isso", respondeu o jogador, que poderá ganhar mais uma chance na próxima semana. O Brasil, já garantido no Mundial, vai encerrar sua participação nas Eliminatórias na terça (9), contra a Bolívia, em El Alto.