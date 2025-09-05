Andreas Pereira é chamado por Ancelotti para jogo do Brasil na Bolívia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o meio-campista Andreas Pereira, 29, para a partida contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), em Alto, na Bolívia. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o jogador ocupará a vaga do atacante Kaio Jorge, cortado por lesão.
Kaio Jorge entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, na última quinta (4), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Não foram os detalhes de seu problema físico, mencionado apenas como uma "lesão muscular" que impedirá sua viagem com os companheiros para a última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
O Brasil já está classificado para o Mundial.
Andreas chegou recentemente ao Palmeiras e ainda não fez sua estreia com a camisa alviverde. Para contar com ele, o clube da zona oeste paulistana topou fazer um investimento de 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões).