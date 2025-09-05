Notícias ao Minuto
Procurar

Andreas Pereira é chamado por Ancelotti para jogo do Brasil na Bolívia

A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, quando visita a Bolívia, em El Alto, para fechar as Eliminatórias; o Brasil já está classificado para o Mundial

Andreas Pereira é chamado por Ancelotti para jogo do Brasil na Bolívia

© Getty Images

Folhapress
05/09/2025 23:00 ‧ há 32 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o meio-campista Andreas Pereira, 29, para a partida contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), em Alto, na Bolívia. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o jogador ocupará a vaga do atacante Kaio Jorge, cortado por lesão.

 

Kaio Jorge entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, na última quinta (4), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Não foram os detalhes de seu problema físico, mencionado apenas como uma "lesão muscular" que impedirá sua viagem com os companheiros para a última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil já está classificado para o Mundial.

Andreas chegou recentemente ao Palmeiras e ainda não fez sua estreia com a camisa alviverde. Para contar com ele, o clube da zona oeste paulistana topou fazer um investimento de 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões).

Brasil ofensivo de Ancelotti domina o Chile e vence com brilho de reservas

Brasil ofensivo de Ancelotti domina o Chile e vence com brilho de reservas

Os gols da vitória por 3 a 0 foram marcados por Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães; a seleção volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, quando visita a Bolívia, em El Alto, para fechar as Eliminatórias

Folhapress | 05:00 - 05/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você