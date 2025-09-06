A decisão de Ruben Amorim que "chocou" o plantel do Manchester

© Getty Images

Patrick Dorgu admitiu, na sexta-feira, que a saída de Rasmus Højlund para o Napoli causou “choque” no vestiário do Manchester United. Em entrevista ao portal Ekstra Bladet, o lateral dinamarquês também comentou a saída de Christian Eriksen, outro compatriota com quem dividia o vestiário em Old Trafford.

“Sabemos como funciona o mundo do futebol. Nunca sabemos quando será a nossa vez de nos mudarmos. Já sabíamos que isso aconteceria com o Christian [Eriksen], mas talvez tenha sido um choque maior quando o Rasmus precisou sair. Conversei muito com ele durante o processo e senti de perto o que estava acontecendo”, disse Dorgu, em declarações repercutidas pelo Manchester Evening News.

“Espero poder vê-lo sempre que estivermos juntos na seleção nacional. Fiquei muito feliz em ter o Christian e o Rasmus como companheiros de equipe. Foi muito importante para mim que eles estivessem no clube quando assinei. Isso tornou o caminho muito mais fácil na hora de me integrar ao elenco”, acrescentou o lateral, que chegou ao Manchester United em janeiro, vindo do Lecce.

“Mas isso não foi decisivo para que eu escolhesse o Manchester United. O que sempre esteve no meu pensamento foram os planos do treinador e as ideias que ele tinha para mim. Foi isso que levei em consideração na hora de decidir. Fui para a Itália sozinho quando tinha 17 anos e agora também estou sozinho em Manchester. Estou bem com isso. Você se torna incrivelmente forte mentalmente quando viaja tão cedo, porque precisa tomar muitas decisões. Tenho certeza de que isso vai me ajudar dentro de campo”, completou Patrick Dorgu.

Højlund não vingou no United

As chegadas de Benjamin Sesko (RB Leipzig), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Bryan Mbeumo (Brentford) reduziram ainda mais o espaço de Højlund. O atacante dinamarquês havia sido aposta de Rúben Amorim desde a chegada do técnico português a Old Trafford, mas nunca conseguiu corresponder com gols.

Na última temporada, Højlund foi quase sempre a primeira opção de Amorim para atuar como referência no ataque, mas a falta de gols e as várias chances desperdiçadas já indicavam uma saída no mercado de verão seguinte.

Sem espaço nos planos do treinador para 2025/26, o centroavante acabou voltando para a Itália no último dia da janela de transferências, para vestir a camisa do Napoli. O clube italiano acertou sua chegada por empréstimo com obrigação de compra.

Passagem pela Itália

Em 2022/23, Højlund foi um dos reforços da Atalanta e apresentou bons números: 10 gols em 34 jogos.

O desempenho em Bérgamo despertou o interesse do Manchester United, que não hesitou em atender às altas exigências financeiras da Atalanta, desembolsando cerca de 78 milhões de euros.

No entanto, a passagem por Old Trafford ficou muito aquém das expectativas, também por conta do preço elevado e difícil de justificar.

Após duas temporadas completas com a camisa do United, Højlund somou 26 gols em 95 jogos. Na prática, o clube inglês pagou aproximadamente 3 milhões de euros por cada gol marcado pelo atacante dinamarquês.

Leia Também: Rasmus Hojlund resume passagem pelo United numa palavra: "Caótica"