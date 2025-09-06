Messi no Mundial'2026? Resposta do craque viraliza

© Getty Images

Lionel Messi recorreu, nesta quinta-feira, às redes sociais para marcar aquele que foi o seu último jogo oficial pela seleção da Argentina em território argentino.

Aos 38 anos, o craque ainda não decidiu se disputará a próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Em publicação no Instagram, o camisa 10 agradeceu pela “noite especial” vivida em Buenos Aires. Sobre o futuro, deixou no ar uma mensagem que promete viralizar.

“Uma noite muito especial que ainda me deixa sem palavras pela emoção. Obrigado de coração a todos pelo carinho e por estarem sempre do nosso lado. Aconteça o que acontecer e seja qual for o futuro, que só Deus sabe... Vamos, Argentina”, escreveu o campeão mundial de 2022, no Catar.

Na partida contra a Venezuela, Messi brilhou novamente, marcando dois gols na vitória por 3 a 0 da Albiceleste, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa.

Ao final do jogo, os torcedores nas arquibancadas não pouparam homenagens e entoaram o nome de um dos maiores ídolos do país.

Os companheiros de equipe também se manifestaram diante do momento especial do capitão. O zagueiro Nicolás Otamendi, do Benfica, deixou uma mensagem direta:

“O show tem que continuar, anão”, disse o defensor, que também anunciou sua despedida da seleção em jogos oficiais disputados na Argentina.

Apesar da despedida simbólica, Otamendi já deixou claro que mantém como meta estar na lista do técnico Lionel Scaloni para a próxima Copa do Mundo.

