Gyokeres vai a tribunal e pode desfalcar o Arsenal; saiba o porquê

Viktor Gyökeres será chamado a depor em tribunal em fevereiro de 2026, segundo informou a imprensa sueca neste sábado. No entanto, não há motivo para alarme em relação ao jogador, já que ele não é suspeito de nenhum crime — apenas atuará como testemunha em um processo que envolve um de seus representantes, Hasan Cetinkaya.

O caso trata de um processo por difamação movido pelo agente contra os jornais suecos Expressen e Fotboll Sthlm, que publicaram uma reportagem ligando Cetinkaya e sua empresa, HCM Sports Management, a gangues e crime organizado.

De acordo com o Daily Mail, Gyökeres deve comparecer ao tribunal como testemunha do empresário, já que há suspeitas de que o episódio esteja relacionado ao fato de um familiar de Cetinkaya ter recebido parte do valor da transferência do jogador para o Arsenal.

O advogado de Cetinkaya, Joakim Lundqvist, confirmou a participação de Gyökeres no julgamento. O agente, por sua vez, já negou as acusações:

“Eu cresci de forma orgânica, alcançando níveis que nenhum outro agente na Suécia chegou, sem qualquer tipo de influência ou apoio de criminosos”, declarou.



O atacante do Arsenal deve testemunhar dizendo que é amigo de infância de uma das pessoas investigadas e que esse indivíduo não tem qualquer ligação com Hasan Cetinkaya nem com a HCM Sports Management.

Audiência pode afetar jogos do Arsenal

O julgamento acontece entre 4 e 11 de fevereiro, e isso pode comprometer a presença de Gyökeres em partidas do Arsenal, já que o processo será realizado na Suécia. Nesse período, o time londrino enfrentará o Sunderland (em casa) e o Brentford (fora).

Ainda não se sabe, no entanto, se o processo realmente terá impacto na disponibilidade do ex-atacante do Sporting para essas partidas.

Gyökeres fala sobre saída do Sporting

O jogador também comentou sobre sua transferência do Sporting para o Arsenal e como lidou com a mudança.

“Claro que foi triste, mas não havia nada que eu pudesse ter feito de diferente. Foi assim desta vez, às vezes acontece na vida. Poderia ter tido um desfecho melhor, mas não estava sob meu controle”, disse o sueco ao SportBladet, durante a concentração da seleção da Suécia.



Ele acrescentou:

“Foi difícil. Esperamos mais tempo do que queríamos, mas no fim deu tudo certo em tempo útil e consegui participar da pré-temporada.”

E concluiu:

“Muita gente fala sobre coisas que não conhece. Cada um tem sua opinião, mas é impossível agradar a todos. Não sinto que preciso provar nada para pessoas que não fazem ideia de como as coisas realmente são. Não quero focar nisso.”

