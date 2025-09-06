Ex-Santos dá chute no portão e ataca câmeras da casa da namorada; vídeo

© Raul Baretta/Santos FC

O atacante Pedrinho, com passagens por Cuiabá, São Paulo e Santos, foi flagrado em um ataque de fúria na madrugada de 3 de setembro de 2025, em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o jogador, de 25 anos, do lado de fora da residência da namorada, Amanda Nunes, em aparente surto. Segundo relatos, ele teria ameaçado Amanda e familiares. Pedrinho reconheceu o ocorrido e divulgou um pedido de desculpas.

O caso foi revelado pelo portal Goal. Nas gravações, Pedrinho aparece gritando e chutando o portão da casa, enquanto a porta de um carro estacionado em frente permanece aberta. Em determinado momento, ele tenta atingir uma câmera de vigilância, possivelmente para destruir as imagens. A residência pertence à família de Amanda.

Em outro vídeo, obtido pelo ge, Pedrinho surge acompanhado de um homem, chutando o portão e caminhando pela rua. Minutos depois, tenta quebrar as duas câmeras de segurança da casa, sem sucesso. O jogador está sem clube no momento.

A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação. Não houve, a princípio, registro imediato de boletim de ocorrência. Veja o vídeo abaixo:

Este vídeo mostra parte do ocorrido envolvendo o jogador Pedrinho, ex-Santos e São Paulo, na casa da família da namorada, Amanda Nunes.



Descontrolado, ele chuta o portão, esbraveja e sobe no local para destruir as câmeras de segurança. @GoalBR https://t.co/iFwpSqs7BP pic.twitter.com/oES2Hmrdxt — Thiago Fernandes (@thirfernandes) September 4, 2025 " target="_blank" rel="noopener">

Este vídeo mostra parte do ocorrido envolvendo o jogador Pedrinho, ex-Santos e São Paulo, na casa da família da namorada, Amanda Nunes.



Descontrolado, ele chuta o portão, esbraveja e sobe no local para destruir as câmeras de segurança. @GoalBR https://t.co/iFwpSqs7BP pic.twitter.com/oES2Hmrdxt — Thiago Fernandes (@thirfernandes) September 4, 2025

Por meio da assessoria, Pedrinho divulgou nota reconhecendo os erros e pedindo desculpas à família de Amanda, com quem tem dois filhos:

— Após a exposição das imagens em que apareço chutando o portão, retirando e quebrando as câmeras de segurança da residência da família da mãe dos meus filhos, nessa quinta-feira (4 de setembro), em São Paulo, gostaria de dizer, publicamente, que reconheço minha falha como homem e pai — declarou.

O atacante afirmou ainda:

— Assumo meu erro no ato. Horas após o ocorrido, lamento o acontecimento e gostaria de pedir desculpas em público. Entendo que devo aprender com o fato e o farei. Agora, o problema será resolvido de maneira interna, junto de minha família.

Histórico de polêmicas



Esse episódio se soma a uma série de denúncias envolvendo Pedrinho. Em março de 2023, ele foi afastado do São Paulo após acusações feitas pela mesma namorada. A Justiça determinou medidas protetivas para ambas as partes.

Familiares de Amanda também prestaram depoimento à Delegacia de Defesa da Mulher, relatando agressões e ameaças anteriores. Mesmo assim, o Santos contratou o jogador em 2024, quando ele voltou a negar as acusações. O caso segue em apuração.

Passagem pelo Cuiabá e carreira



Em 2025, emprestado pelo Lokomotiv Moscou, Pedrinho teve passagem conturbada pelo Cuiabá. Em 16 de maio, durante derrota para a Chapecoense pela Série B, discutiu com o meio-campista Lucas Mineiro no vestiário e foi suspenso por 30 dias.

Ele não retornou após a punição, apagou fotos com a camisa do clube e, em 25 de agosto, o contrato foi rescindido. Pelo Dourado, disputou 17 jogos e marcou três gols.

Revelado pelo Athletico-PR, Pedrinho teve passagens por Red Bull Bragantino, América-MG e São Paulo, onde surgiu como promessa. Em 2024, viveu bom momento no Santos, mas atualmente está sem clube.

Leia Também: Gyokeres vai a tribunal e pode desfalcar o Arsenal; saiba o porquê