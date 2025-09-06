Brasil perde da Itália e vai disputar terceiro lugar no Mundial de vôlei feminino

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não foi desta vez que acabou a invencibilidade de Paola Egonu, Andropova e companhia.

Em um jogo disputadíssimo, o Brasil perdeu para a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei nesta manhã (horário de Brasília) em Bancoc, na Tailândia.

Foram cinco sets de um embate equilibrado do início ao fim.

O Brasil venceu o primeiro set por 25/22, a Itália devolveu o mesmo placar no segundo. No terceiro, um set apertadíssimo, o Brasil fechou em 30 a 28. No quarto, a Itália fez 25 a 22 novamente.

O tie-break acabou em 15 a 13 para as italianas.

A Itália tem agora 35 jogos sem perder. A última derrota foi em 1° de junho de 2024, justamente para o Brasil, por 3 a 2, pela Liga das Nações. Na final, as equipes se reencontraram e a Itália venceu por 3 a 1.

A equipe da Itália é a atual campeã olímpica (bateu os EUA por 3 a 0 nos Jogos de Paris-2024) e venceu as duas últimas edições da Liga das Nações (2024 e 2025).

O Brasil tem quatro vices do Mundial (1994, 2006, 2010 e 2022) e na manhã deste domingo (7) enfrenta o Japão em busca do terceiro lugar.

A final do Mundial acontece às 9h30 (horário de Brasília). As italianas vão enfrentar a seleção da Turquia, que, na outra semifinal, realizada poucas horas antes, bateu a seleção do Japão.

As japonesas começaram bem o jogo e venceram o primeiro set por 25 a 16, mas acabaram levando a virada e perderam os três sets seguintes (25/17, 25/18 e 27/25).

O destaque da Turquia, e do jogo, foi mais uma vez Melissa Vargas, oposto que joga pelo Fenerbahçe, de Istambul. Nascida em Cuba em 1999 e naturalizada turca em 2021, Vargas foi a maior pontuadora da partida, com 28 pontos.

