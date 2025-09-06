Max Verstappen conquista 'pole position' para o GP de Itália na Fórmula 1

© Lusa

O tetracampeão mundial fez sua melhor volta em 1min18s792, superando o britânico Lando Norris (McLaren) por 0s077, com o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato, em terceiro lugar, a 0s113.

“Aqui é fácil cometer um erro. Me senti muito bem no Q3 [terceira fase da classificação]. O carro funcionou melhor do que em todo o fim de semana e poder lutar pela pole position é algo que me deixa muito contente”, afirmou o neerlandês.

Max Verstappen surpreendeu na classificação depois de a McLaren ter dominado o segundo e o terceiro treinos livres — Lewis Hamilton, com a Ferrari, havia sido o mais rápido no primeiro.

O atual campeão começou fazendo o melhor tempo na fase final da classificação, mas Norris saltou para o topo da tabela nos últimos segundos da sessão.

Ainda assim, o piloto da Red Bull arriscou uma última tentativa e melhorou sua marca em cerca de um décimo de segundo, o suficiente para garantir o primeiro lugar no grid de largada pela quinta vez nesta temporada — a 45ª da carreira.

Verstappen já havia conquistado a pole position no Japão, Arábia Saudita, Miami e Silverstone.

“Historicamente, a corrida aqui costuma ser um pouco mais complicada para nós. Vamos ver o que acontece amanhã”, concluiu o piloto.

O monegasco Charles Leclerc foi o melhor representante da Ferrari, que corre em casa com uma pintura especial, ao conquistar o quarto lugar. Ele foi seguido de Lewis Hamilton, que recebeu uma punição de cinco posições no grid e largará apenas em 10º por ter desrespeitado bandeiras amarelas na volta de apresentação da corrida anterior, nos Países Baixos.

George Russell e Kimi Antonelli, ambos da Mercedes, ficaram em sexto e sétimo, respectivamente.

Com a 16ª de 24 etapas da temporada, Piastri chega como líder do campeonato com 309 pontos, contra 275 de Norris, o segundo colocado. Verstappen aparece em terceiro, com 205 pontos.

Leia Também: Brasil perde da Itália e vai disputar terceiro lugar no Mundial de vôlei feminino