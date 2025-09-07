Ataque russo a Kiev destrói casa de Sudakov, jogador do Benfica

© X/SL Benfica

Georgiy Sudakov teve sua casa em Kyiv destruída neste domingo, em consequência do ataque da Rússia à capital da Ucrânia, que envolveu 805 drones e mísseis. Nas redes sociais, a companheira do novo jogador do Benfica mostrou imagens da destruição do apartamento.

"Uma noite assustadora. Acertou na nossa casa. Graças a Deus estamos vivos", escreveu Liza Sudakova.

Vale destacar que "foi o maior ataque russo com drones desde o início" da invasão em larga escala da Ucrânia, afirmou o porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, em declaração à agência norte-americana Associated Press.

Segundo a Força Aérea, a Ucrânia conseguiu abater e neutralizar 747 drones e quatro mísseis, mas houve nove impactos de mísseis e 56 ataques com drones em 37 localidades do país, com destroços caindo em oito áreas.

As autoridades ucranianas informaram que duas pessoas morreram e pelo menos 17 ficaram feridas no ataque.

"Pela primeira vez, um edifício governamental foi danificado por um ataque inimigo, incluindo o telhado e os andares superiores", disse a primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, acrescentando que o prédio "será restaurado, mas as vidas perdidas não podem ser recuperadas".

"O mundo deve responder a essa destruição não apenas com palavras, mas com ações. É necessário aumentar a pressão das sanções — principalmente contra o petróleo e o gás russos", defendeu.

As duas pessoas que morreram eram uma mãe e seu bebê de 3 meses, cujos corpos foram retirados dos escombros pelas equipes de resgate, informou o chefe da administração municipal de Kyiv, Tymur Tkachenko, acrescentando que pelo menos 10 locais na cidade foram danificados no ataque.

Esse ataque de grandes proporções foi o segundo com drones e mísseis russos a atingir Kyiv em um intervalo de duas semanas, em um momento em que as esperanças de negociações de paz diminuem a cada dia.

Confira o vídeo.

Recém-chegado à Luz

Georgiy Sudakov foi o penúltimo reforço do Benfica para a temporada 2025/26, chegando ao clube nos últimos dias da janela de transferências de verão. O meia-atacante ucraniano de 23 anos ainda não estreou com a camisa das águias e, no momento, está à disposição da seleção de seu país, que disputa a fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026.

O novo camisa 10 do Benfica chegou emprestado pelo Shakhtar Donetsk, com cláusula de compra obrigatória no próximo verão. O clube português pagou 6,7 milhões de euros pelo empréstimo e terá de investir mais 20,25 milhões em 2026.

No entanto, mediante o cumprimento de metas ligadas ao desempenho esportivo do jogador, a transferência de Sudakov poderá custar mais 5 milhões de euros.

"É um clube incrível, com uma história incrível. Para mim, é um passo à frente. Com essa equipe posso evoluir. Além disso, aqui joga meu amigo próximo, Anatoliy Trubin. Acima de tudo, quero ganhar tudo com este clube — claro que, em primeiro lugar, o Campeonato — e acredito que posso conquistar isso com esse time incrível", afirmou Sudakov em entrevista aos canais oficiais do clube no momento da assinatura do contrato.

Leia Também: Max Verstappen conquista 'pole position' para o GP de Itália na Fórmula 1