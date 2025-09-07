Cristiano Ronaldo supera Lionel Messi e está a um passo de novo recorde

© Getty Images

Cristiano Ronaldo está mais perto de alcançar um novo recorde na sua já longa carreira de futebolista. O capitão de Portugal marcou dois gols na vitória de sábado (6), diante da Armênia, no início da caminhada portuguesa na qualificação rumo ao Campeonato do Mundo de 2026.

O craque chegou aos 38 gols em jogos de qualificação para Mundiais e está a um gol de igualar o guatemalteco Carlos Ruiz como maior marcador das classificatórias para a Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo entrou em campo este sábado com 36 gols na fase de grupo, os mesmos que Lionel Messi, que marcou frente à Venezuela, mas distanciou-se do argentino.

Confira acima o top-12 goleadores das eliminatórias da Copa do Mundo!

