Jogadores do Atlético-GO são dispensados após foto com atriz pornô

Três jogadores do time sub-17 do Atlético-GO que apareceram em uma foto com a atriz pornô e influenciadora Elisa Sanches foram dispensados pelo clube. A imagem foi feita em um aeroporto e divulgada pelos próprios atletas nas redes sociais.

A identidade dos jovens não foi revelada.

O momento não é bom para o time sub-17 do Dragão. A equipe faz campanha fraca no Brasileirão da categoria e ocupa a lanterna da competição, com apenas três pontos em 16 rodadas disputadas. Até agora, o time não conseguiu vencer nenhum jogo.

Na última quarta-feira (data não informada), o Atlético-GO sofreu mais uma derrota pesada: foi goleado pelo Grêmio por 8 a 1, em Porto Alegre.

Com o resultado e a sequência negativa, a diretoria decidiu fazer mudanças no elenco das categorias de base. O clube, no entanto, reforçou que as saídas fazem parte de um processo de avaliação técnica e não têm relação com a repercussão da foto envolvendo a atriz.

O Atlético-GO ainda não informou se haverá novas dispensas ou contratações para a sequência da temporada no Brasileirão sub-17.

