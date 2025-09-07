Brasil bate o Japão e conquista o bronze no Mundial de vôlei

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de 24 horas após perder a semifinal para a Itália, num jogo disputadíssimo que só foi decidido no tie-break, o Brasil voltou à quadra em Bancoc para enfrentar o Japão em busca da medalha de bronze no Mundial de Vôlei.

E um jogo que parecia que seria fechado tranquilamente pelo Brasil em três sets acabou ficando complicado.

Novamente a decisão foi para o tie-break, e o Brasil fez 18 a 16.

O alívio da vitória após uma derrota muito sofrida no dia anterior estava explícito no rosto das jogadoras. Roberta e as duas Julias do time, Bergman e Kudiess, choraram bastante ao fim do jogo.

Falando ao Sportv sobre a noite mal dormida, a derrota da véspera e a vitória deste domingo (7), a levantadora Roberta disse que foi preciso um grande esforço. "A gente teve que virar a chave. Por mais que a cabeça quisesse ficar pensando na Itália, no que aconteceu ontem, a gente precisava pensar neste jogo. O foco tinha de ser o Japão."

A virada de chave deu certo.

As brasileiras venceram com tranquilidade os dois primeiros sets (25/12 e 25/17), mas o Japão se recuperou no terceiro set e fez 25/19.

O Brasil começou muito bem o quarto set, abrindo 5 a 0. Mas novamente a equipe japonesa se recuperou e conseguiu fechar em 29 a 27.

Veio então novamente o tie-break.

O set decisivo foi disputado ponto a ponto, com nenhuma das equipes conseguindo abrir grande vantagem. O Japão chegou a ter dois match points, mas o Brasil conseguiu evitá-los.

Esta é a segunda vez que o Brasil fica em terceiro lugar no Mundial. Em 2014, o time conquistou a medalha de bronze ao vencer a Itália.

O país ainda não tem nenhum título. Ficou com o vice em 1994, diante de Cuba, em 2006 e 2010, contra a Rússia, e em 2022, contra a Sérvia.

O Japão tem três títulos do Mundial (1962, 1967 e 1974) e três vices (1960, 1970 e 1978).