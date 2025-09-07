Ex-Palmeiras se aposenta aos 33 anos após uma década com dores

© Reprodução / Instagram / @pvieira.92

Quando deixou o gramado do estádio Luso Brasileiro, em 28 de agosto de 2024, Patrick Vieira acreditava encerrar apenas a temporada pela Portuguesa-RJ. Quase um ano depois, sem voltar a atuar profissionalmente, o meia-atacante de 33 anos anunciou sua aposentadoria. Revelado pelo Palmeiras em 2012, Patrick tomou a decisão por causa de uma sequência de problemas físicos — foram três cirurgias no joelho nos últimos três anos.

"Eu estava no Madureira em 2023, rompi o ligamento cruzado anterior e fiquei um ano sem jogar. Fiz toda a reabilitação, voltei no Carioca e machuquei o menisco em 2024. Fui para a Portuguesa e, no início do campeonato, machuquei o menisco de novo. Ou seja, três cirurgias e muitas dores ainda", afirmou o agora ex-atleta.

Em 2015, emprestado pelo Palmeiras ao Náutico, Patrick sofreu a primeira lesão grave no joelho esquerdo. Aos 23 anos, passou por cirurgia e temeu encerrar a carreira.

"Não conseguia subir escada. Depois da lesão, meu corpo parece ter mudado. Vieram lesões musculares, dores no joelho, e os últimos dez anos foram bem complicados", afirmou.

Após passagens por clubes como Yokohama FC, Náutico, Londrina, Santa Cruz e Portuguesa-RJ, além de experiências no futebol saudita e egípcio, Patrick se preparava para atuar em Portugal, mas as limitações físicas pesaram.

"Teve uma noite que não consegui dormir de dor. Acordava e a primeira pisada já doía. Liguei para minha esposa e meu empresário e disse: não dá mais", relatou.

Apesar da frustração, Patrick afirma estar aliviado e já iniciou nova fase como agente de atletas, após concluir curso de gestão de carreiras.

"Quero ajudar jovens jogadores, principalmente da comunidade onde nasci. Vou estudar e contribuir com a carreira deles", disse.