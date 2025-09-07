Surfista português Zion Brocchi morre aos 12 anos, vítima de câncer

© Reprodução Caparica Waves

O surfe português está de luto. O jovem Zion Brocchi não resistiu a um tumor cerebral e faleceu neste sábado, aos 12 anos.

A notícia foi confirmada por sua mãe, Vânia Brocchi, professora de surfe, através das redes sociais, onde também compartilhou detalhes sobre as cerimônias fúnebres do pequeno surfista.

“No amanhecer deste dia, Zion descansou. Cumprimos sua missão, o campeão eternizou! A cerimônia de despedida será amanhã, dia 07/09, a partir das 9h30, no Cemitério do Feijó, e sua cremação será às 14h30”, escreveu ela em sua conta oficial no Instagram.

Neste domingo, a Associação Nacional de Surfistas também deixou uma mensagem de condolências pela partida de Zion Brocchi:

“Foi com enorme tristeza que a comunidade do surfe nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion. Até sempre! Que descanse em paz”, destacou a entidade.

O portal SurfTotal relembrou ainda as grandes conquistas de Zion Brocchi pela comunidade de surfistas da Costa da Caparica, especialmente a vitória no campeonato regional sub-12 masculino do Circuito Regional da Grande Lisboa, em 2024, depois de já ter vencido diversas provas na categoria sub-8.

“Zion nos deixou cedo, mas sua memória permanecerá na comunidade do surfe. À família, em especial à sua mãe Vânia, a SurfTotal envia um abraço solidário neste momento de dor, com a certeza de que o mar guardará para sempre o espírito deste jovem surfista. Descanse em paz, Zion”, diz a publicação.

Exemplo de resiliência na luta contra o câncer desde muito cedo, Zion Brocchi contou em entrevista à SurfTotal em 2021, quando tinha apenas oito anos, como foi “convencido” a abraçar o surfe, inspirado pela mãe:

“Comecei a surfar porque minha mãe é professora de surfe. Ela me colocou nas ondas desde pequeno”, disse à época.

