Max Verstappen vence GP da Itália de F1, e Bortoleto é 8º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo (7) à frente das McLarens do inglês Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que se manteve na liderança do Mundial.
No famoso circuito de Monza, bem próximo à sede da lendária 'Scuderia', as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em quarto e sexto, respectivamente, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou a prova em oitavo lugar e conquistou quatro pontos.
A vantagem de Oscar Piastri no Mundial foi reduzida de 34 para 31 pontos depois que ele devolveu o segundo lugar em Monza ao companheiro de equipe e rival pelo título Lando Norris por ordens da McLaren.
Norris estava em segundo lugar, mas um problema na pistola de roda durante seu pit stop no final da corrida custou-lhe 5,9 segundos e fez o britânico cair para trás de Piastri, apesar de ter sido assegurado que não perderia posição para o australiano.
Piastri foi solicitado a devolver a posição e obedeceu, terminando em terceiro, enquanto Verstappen seguiu tranquilo até a bandeira quadriculada e completou uma dobradinha italiana no território da Ferrari com sua primeira vitória desde Imola em maio.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL
1 - Oscar Piastri (AUS, McLaren): 324 pontos
2 - Lando Norris (GBR, McLaren): 293 pontos
3 - Max Verstappen (HOL, Red Bull): 230 pontos
16 - Gabriel Bortoleto (BRA, Sauber): 18 pontos