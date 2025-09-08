A tabela do Mundial de Fórmula 1 de 2025

(Notícias Ao Minuto / Folhapress) Neste domingo (7), o piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 à frente das McLarens do inglês Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que se manteve na liderança do Mundial.
No famoso circuito de Monza, bem próximo à sede da lendária 'Scuderia', as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em quarto e sexto, respectivamente, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou a prova em oitavo lugar e conquistou quatro pontos.
Mesmo com a vitória de Max Verstappen, o piloto Oscar Piastri continua na liderança na temporada 2025 da F1.
Veja a tabela do Mundial de Fórmula 1
1. Oscar Piastri (AUS, McLaren) - 324
2. Lando Norris (GBR, McLaren) - 293
3. Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing) - 230
4. George Russell (GBR, Mercedes) - 194
5. Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 163
6. Lewis Hamilton (GBR, Ferrari) - 117
7. Alexander Albon (TAI, Williams) - 70
8. Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) - 66
9. Isack Hadjar (FRA, Racing Bulls) - 38
10. Nico Hulkenberg (ALE, Kick Sauber) - 37
11. Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 32
12. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin) - 30
13. Esteban Ocon (FRA, Haas) - 28
14. Pierre Gasly (FRA, Alpine) - 20
15. Liam Lawson (NZL, Racing Bulls) - 20
16. Gabriel Bortoleto (BRA, Kick Sauber) - 18
17. Oliver Bearman (GBR, Haas) - 16
18. Carlos Sainz (ESP, Williams) - 16
19. Yuki Tsunoda (JAP, Red Bull Racing) - 12
20. Franco Colapinto (ARG, Alpine) - 0
21. Jack Doohan (AUS, Alpine) - 0
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
1. McLaren - 617
2. Ferrari - 280
3. Mercedes - 260
4. Red Bull Racing - 239
5. Williams - 86
6. Aston Martin - 62
7. Racing Bulls - 61
8. Kick Sauber - 55
9. Haas - 44
10. Alpine - 20
PONTUAÇÃO
1º lugar - 25 pontos
2º lugar - 18 pontos
3º lugar - 15 pontos
4º lugar - 12 pontos
5º lugar - 10 pontos
6º lugar - 8 pontos
7º lugar - 6 pontos
8º lugar - 4 pontos
9º lugar - 2 pontos
10º lugar - 1 ponto
Volta mais rápida - 1 ponto (caso termine entre os dez primeiros)
CALENDÁRIO
16/03
Austrália - Melbourne
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
23/03
China - Xangai
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
06/04
Japão - Suzuka
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
13/04
Bahrein - Sakhir
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
20/04
Arábia Saudita - Jeddah
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
04/05
Miami - Miami
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
18/05
Emilia-Romagna - Imola
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
25/05
Mônaco - Mônaco
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
01/06
Espanha - Barcelona-Catalunha
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
15/06
Canadá - Gilles Villeneuve
Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)
Pole: George Russell (GBR, Mercedes)
29/06
Áustria - Spielberg
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
06/07
Inglaterra - Silverstone
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
28/07
Bélgica - Spa-Francorchamps
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
27/07
Hungria - Hungaroring
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Charles Leclerc (MON, Ferrari)
31/08
Holanda - Zandvoort
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
07/09
Itália - Monza
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
21/09
Azerbaijão - Baku
Vencedor:
Pole:
05/10
Singapura - Marina Bay
Vencedor:
Pole:
19/10
Estados Unidos - Austin
Vencedor:
Pole:
26/10
México - Cidade do México
Vencedor:
Pole:
09/11
São Paulo - Interlagos
Vencedor:
Pole:
22/11
Las Vegas - Las Vegas
Vencedor:
Pole:
*GP no sábado, no horário local.
30/11
Qatar - Lusail
Vencedor:
Pole:
07/12
Abu Dhabi - Yas Marina
Vencedor:
Pole: