Abel retorna ao Palmeiras após folga estendida; Veiga avança em recuperação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (08) após folgar no último domingo com duas boas notícias: Abel Ferreira retornou ao Alviverde após ganhar uma folga estendida, e Raphael Veiga avançou no processo de transição física.

Abel Ferreira desfalcou três treinos do Palmeiras na última semana (quinta, sexta e sábado) por uma viagem a Portugal. O treinador aproveitou a data Fifa para resolver questões pessoas no país - ele visitou os pais e deu entrada na documentação de uma das filhas na faculdade, em Braga.

O Palmeiras não comentou a folga estendida do treinador, mas garante que nada fugiu da programação que já estava prevista. O auxiliar João Martins acompanhou todas as atividades desde a reapresentação.

Abel ainda não teve a oportunidade de trabalhar com Andreas Pereira, novo reforço da equipe. Andreas treinou quinta e sexta, e já se junto à seleção brasileira. Gustavo Gómez, Sosa, Emiliano Martínez, Piquerez e Flaco López não participaram das atividades por estarem com as suas seleções nesta data Fifa.

A outra boa notícia é a evolução de Raphael Veiga na recuperação de lesão. O meia sentia dores nos púbis, mas iniciou a transição física na semana passada e já está na reta final do processo. Ele atuou como curinga em uma movimentação técnica, com duas equipes de 8 componentes e em dimensões reduzidas, podendo tabelar com ambos os times.

Após ativação muscular e uma atividade de potência no gramado, o elenco alviverde fez um trabalho posicional com ênfase em construções de jogadas em profundidade e pelo meio culminando em finalizações. A atividade que Veiga participou foi a segunda parte da atividade.

O meia Mauricio, em cronograma individual após dores lombares, ficou com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O Palmeiras volta a campo no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), contra o Inter, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.