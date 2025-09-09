Notícias ao Minuto
Flamengo vai retomar conversas por renovações de Arrascaeta e Filipe Luís

09/09/2025 09:15 ‧ há 2 horas por Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem como prioridades tratar das renovações de Arrascaeta e Filipe Luís. Em ambos os casos, já ocorreram conversas no início do ano, mas as tratativas se estagnaram. Agora, porém, as negociações serão retomadas.

 

O diretor José Boto viajou para a Europa durante a Data Fifa para rever os familiares. Ele retorna nesta terça-feira (9) ao Rio de Janeiro e vai tratar os dois assuntos.

O Flamengo apresentou, anteriormente, uma proposta a Filipe Luís. A sugestão de contrato era até o fim de 2026, renovável por mais um ano, além de um reajuste salarial. O treinador, por sua vez, ficou de enviar uma contraproposta.

Filipe Luís assinou em 2024 como técnico com um salário inferior a de técnicos de elite no Brasil. Até agora não houve um reajuste, nem o treinador pressionou por aumento.

Filipe Luís sempre admitiu o desejo de ser técnico na Europa. Hoje, porém, ele entende que ainda passa por um processo de formação na carreira como profissional. E isso conta a favor do Flamengo para a continuidade do trabalho ao menos na próxima temporada.

ARRASCA EM PAUTA

Outra questão em aberto é a renovação de Arrascaeta, negociação que ainda não começou até agora. O meia uruguaio queria ter fechado um novo contrato no meio do ano, mas a preferência do Flamengo sempre foi por conversar mais para o final de 2025. O contrato vai até acabar 2026.

O meia teve seu retorno ao Flamengo antecipado da Data Fifa. Ele foi poupado pela seleção uruguaia do jogo contra o Chile, nesta terça-feira (09), pela última rodada das Eliminatórias. A Celeste garantiu vaga na Copa do Mundo dos EUA. Arrascaeta já declarou a vontade de encerrar a carreira no clube.

Multicampeão e ídolo da torcida, ele herdou a camisa 10 de Zico e tem atingido números importantes. O uruguaio é o líder em participações em gols da equipe e se tornou o recordista de assistências da história do Campeonato Brasileiro. O feito rendeu uma homenagem do Flamengo, ocasião na qual recebeu uma placa das mãos do diretor de futebol José Boto.

"Para mim é uma honra representar uma torcida tão grande como a do Flamengo. Não é só um orgulho para mim essas conquistas, mas também para minha família, amigos e minha cidade também. Cheguei ao Brasil para fazer minha história, conquistar o que conquistei. Até que eu encerre minha carreira aqui no Brasil, vou continuar atrás de novas conquistas", disse Arrascaeta.

