Trio raro de Dorival e outro titular podem voltar ao Corinthians em decisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians pode ter o retorno de seu trio de ataque titular para a decisão contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Raridade para o técnico Dorival Júnior, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro têm chances de iniciar o jogo desta quarta-feira.

RETORNOS POSSÍVEIS

Nos bastidores, o Corinthians ainda trata a situação de Yuri Alberto com cautela. Há otimismo para que o atacante reúna condições para ser titular, mas também um exercício de evitar 'queimar a largada'.

O camisa 9 deu ótimos sinais durante a recuperação, encurtando sua ausência por praticamente dois meses. Ele passou por cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto e pode retornar após quatro semanas. Inicialmente, o prazo estipulado era de até três meses.

Caso Alberto seja escolhido para iniciar o jogo na Neo Química Arena, Dorival terá o trio Yuri-Memphis-Garro à sua disposição apenas pela terceira vez desde que assumiu o comando da equipe. As outras duas vezes se deram justamente na Copa do Brasil, nas vitórias sobre o Palmeiras pelas oitavas de final. No ano, o trio atuou nove vezes e perdeu apenas um jogo (3 x 0 Barcelona de Guayaquil).

Caso Yuri não tenha condições, a tendência é que Gui Negão seja o encarregado de liderar o ataque alvinegro. Ele, inclusive, marcou o gol da vitória no jogo de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0.

A situação do lateral-direito Matheuzinho, enquanto isso, é mais cômoda. Ele foi poupado no Dérbi do último dia 31 após sentir um incômodo muscular na coxa. Charles foi o escolhido para a posição.

Um provável Corinthians para o jogo de volta tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Charles, Maycon, Bidon e Garro; Yuri Alberto (Gui Negão) e Memphis.

PROVÁVEIS BAIXAS

Outra dúvida passa por José Martínez. O meio-campista, recuperado de fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, já passou por período de transição e tem treinado com uma tala de proteção.

Martínez foi convocado e pode até atuar pela Venezuela nesta terça-feira, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa. A questão é se reunirá condições de retornar ao Brasil e voltar a campo já no dia seguinte.

Ausência praticamente certa, por fim, é Raniele, diagnosticado com um problema muscular após o Dérbi.