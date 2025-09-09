São Paulo tem 'time de gringos', passa limite, mas não vai sofrer tão cedo

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os reforços anunciados nos últimos dias da janela fizeram o São Paulo "formar" um time inteiro de estrangeiros e estourar o limite da CBF, que determina um máximo de nove gringos relacionados para jogos do Brasileiro. O fato, no entanto, não vai gerar dor de cabeça para o argentino Hernán Crespo -ao menos não tão cedo.

O INTERNACIONAL SÃO PAULO

O Tricolor tem no elenco dez jogadores nascidos fora do Brasil -sem contar Rafael Tolói, que é naturalizado italiano e que já atuou, inclusive, pela seleção europeia entre 2021 e 2023.

Além do zagueiro e de Rigoni, anunciado na semana passada, completam o "time" dos estrangeiros Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo, Cédric, Bobadilla, Tapia, Calleri e Dinenno. Desta lista, os cinco primeiros são titulares constantes da equipe de Crespo.

Mas o fato de o São Paulo estourar o limite de gringos no Brasileirão não é, por enquanto, um problema para a sequência da temporada -o clube também tem Libertadores pela frente, e não há qualquer trava de nacionalidade no torneio continental.

A lesão de Calleri (que deve ficar mais dois meses afastado) e o fato de Tolói ter dupla nacionalidade (e ser registrado, portanto, como brasileiro) servem como alívio ao Tricolor. Ou seja, dos 10 estrangeiros do elenco, "apenas" nove estão aptos para jogo, atingindo o teto permitido pela CBF.

O São Paulo volta a campo no domingo (14), quando recebe o Botafogo, pelo Brasileirão, a partir das 17h30. O duelo será o primeiro da equipe após a Data Fifa.