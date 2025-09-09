Notícias ao Minuto
Procurar

Promessa colombiana morre em acidente antes de assinar com equipe dos EUA

Éder Smic Valencia era uma das grandes promessas da Colômbia e assinaria acordo com equipe dos EUA para seguir carreira

Promessa colombiana morre em acidente antes de assinar com equipe dos EUA

© Reprodução

Folhapress
09/09/2025 14:15 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Óbito

(UOL/FOLHAPRESS) - O jovem colombiano Éder Smic Valencia morreu no último domingo (7), vítima de um acidente de carro. O atleta de 16 anos era uma das grandes promessas do país e assinaria acordo com equipe dos EUA para seguir carreira.

 

A Academia Alemã Popayán (AAFP), onde treinava, anunciou a morte do jogador e declarou apoio aos familiares de Valencia.

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso jogador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), que faleceu em um acidente de carro enquanto estava de férias em Guachené. Estamos com sua família e honramos sua memória na AAFP. Ele estará para sempre em nossos corações. AAFP, no X

O atleta viajaria aos Estados Unidos para assinar com o New York Red Bulls, equipe que disputa a MLS. Segundo o jornal El Colombiano, Valencia estava de férias e não resistiu ao acidente, que envolveu três carros e um trator-reboque.

Éder Smic esteve recentemente no Brasil para a disputa da Bulls Cup sub-16 e representou o New York nos confrontos contra Palmeiras, Bahia, Santos e Red Bull Salzburg, além de ter sido convocado pela seleção colombiana de base para disputa de alguns duelos, entre 4 e 12 de agosto.

Atacante do Palmeiras que não joga há quase 600 dias sonha com retorno em 25

Atacante do Palmeiras que não joga há quase 600 dias sonha com retorno em 25

Bruno Rodrigues está finalizando seu processo de transição física após a última lesão e já participa dos treinos com o restante do grupo

Folhapress | 12:15 - 09/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você