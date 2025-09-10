Brasil perde para Bolívia na altitude e faz pior campanha nas Eliminatórias

EI ALTO, BOLÍVIA (UOLFOLHAPRESS) - O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Bolívia na noite desta terça-feira (9), na altitude de El Alto, a 4100m. A partida encerrou a participação brasileira nas Eliminatórias com a sua pior campanha. O gol foi marcado por Miguelito, cobrando pênalti. O resultado classificou a Bolívia para a repescagem da Copa.
Ancelotti mandou a campo uma equipe que repetiu apenas Alisson e Bruno Guimarães. Foram nove mudanças em relação ao time que venceu o Chile.
Com o resultado, o Brasil terminou as Eliminatórias apenas na quinta colocação. A seleção entrou na rodada em segundo, mas perdeu posições diante das vitórias de Equador e Colômbia, além do empate do Uruguai.
A seleção brasileira segue sua preparação em outubro, quando viaja para a Ásia para amistosos. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul e o Japão nos dias 10 e 14, respectivamente.
Como era esperado, a seleção sofreu pela altitude de 4100 metros de El Alto. Com nove mudanças no time titular, a equipe não conseguiu criar. Samuel Lino e Richarlison foram dois dos que aparentaram sentir mais os efeitos da altura. A Bolívia tratou de chutar bastante a gol de média distância, apostando na diferença de velocidade da bola, mas nenhum chute foi particularmente perigoso e Alisson não teve problemas. O pênalti em lance bobo de Bruno Guimarães acabou sendo decisivo para um jogo de poucas chances claras de gol.
No fim do jogo, os brasileiros reclaram de diversas bolas furadas e muita demora na reposição por parte dos gandulas. Enquanto a seleção estava no ataque, por vezes uma segunda bola apareceu no gramado.
BOLÍVIA
Lampe; Diego Medina (Yomar Rocha), Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Robson Matheus e Ervin Vaca (Hector Cuellar); Miguelito, Enzo Monteiro (Algarañaz) e Moisés Paniagua. T.: Óscar Villegas
BRASIL
Alisson; Vitinho (Marquinhos), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos (Jean Lucas), Bruno Guimarães e Paquetá; Luiz Henrique (Estêvão), Samuel Lino (Raphinha) e Richarlison (João Pedro). T.: Carlo Ancelotti.
Local: estádio municipal de El Alto (BOL)
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Juan Serrano (CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Amarelos: Bruno Guimarães e Fabrício Bruno
Gols: Miguelito (48'/1ºT)