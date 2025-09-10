Processo de venda de ingressos para Copa começa nesta quarta-feira (10), ao meio-dia

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quarta-feira (10), ao meio-dia (horário de Brasília), o processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A corrida começa com a abertura da primeira janela para que os interessados em acompanhar as partidas se inscrevam para ter a chance de comprar os bilhetes -haverá sorteio para definir quem poderá adquiri-los. Esta primeira janela será apenas para portadores de cartões Visa, parceira comercial da Fifa, e seguirá aberta até o dia 19, também ao meio dia.

Os sorteados serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e um horário para comprar ingressos, com início das vendas programado para 1º de outubro.

Uma segunda janela para inscrições será aberta entre 27 e 31 de outubro.

"Novas fases de venda serão abertas nos próximos meses, garantindo a todos os torcedores oportunidades de se inscrever", disse a Fifa. "Aqueles que não forem elegíveis à pré-venda Visa, não tiverem êxito no sorteio ou quiserem adquirir entradas adicionais terão novas chances nas próximas etapas."

Os preços dos ingressos variam de US$ 60 (R$ 326), em partidas da fase de grupos, até US$ 6.730 (R$ 36,6 mil), para acompanhar a final.

No site oficial para a comercialização dos bilhetes, há uma recomendação para os torcedores registrarem interesse.

Segundo a Fifa (Federação Internacional de Futebol), esse registro de interesse garante que eles sejam informados sobre as datas de venda de ingressos, as próximas etapas e os processos.

A entidade disse que, a depender da fase de comercialização, pode haver diferença nos processos de compra, métodos de pagamento e benefícios.

Primeira edição com 48 seleções -16 a mais do que no Qatar, em 2022-, a Copa terá 104 partidas, com as equipes divididas em 12 grupos com quatro times cada um. Os dois primeiros de cada chave avançam, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata.

Os Estados Unidos abrigarão 78 jogos. Canadá e México receberão 13 cada um.

Quando as vendas começarem, ingressos avulsos para todas as partidas do torneio estarão disponíveis.

A busca de turistas por ingressos para a competição no ano que vem começará em meio a um endurecimento na política migratória adotada pelos Estados Unidos.

Recentemente, o presidente Donald Trump proibiu a entrada de cidadãos de 12 países, com exceção daqueles que têm visto válido ou permanente ou dupla nacionalidade.

A medida atinge o Irã, um dos países que já garantiram vaga no Mundial. O veto prevê exceções para jogadores, técnicos, funcionários e parentes de membros da seleção asiática, mas bloqueia a entrada de torcedores.

ALERTA PARA PEDIDO DE VISTOS

No fim de julho, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um alerta para que os interessados em assistir à Copa solicitem os vistos para entrada no país o quanto antes.

A embaixada afirmou que o tempo de espera para entrevistas de visto varia conforme a demanda, a disponibilidade de equipe, a localidade e o tipo de visto solicitado. Segundo Daniel Toledo, advogado que atua na área do direito internacional, o tempo médio para uma entrevista no consulado dos Estados Unidos em São Paulo varia atualmente de cerca de oito a dez meses.

As etapas básicas do processo para solicitação do visto americano são: o preenchimento do formulário DS-160 no site da embaixada; o pagamento da taxa consular (US$ 185, o equivalente a R$ 1.003); o agendamento da entrevista no CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto) e no consulado; e a entrevista presencial com apresentação de documentos de vínculo com o Brasil, como emprego, renda e imóveis.

O consulado também pode questionar sobre tempo de permanência, hospedagem, passagem comprada e plano de retorno. No caso de o pedido ser aprovado, o passaporte com o visto americano é liberado em cerca dez dias úteis após a entrevista.

Correm maior risco de ter o visto negado: pessoas sem comprovação de vínculos fortes com o Brasil; quem já ultrapassou o tempo de permanência em viagens anteriores; solicitantes com histórico criminal ou mentiras na entrevista; solicitantes que apresentem inconsistências entre o que declaram no DS-160 e no momento da entrevista; e jovens sem renda, desempregados ou que estejam em situações que indiquem potencial tentativa de imigração irregular.

Dados do NTTO (National Travel and Tourism Office) indicam que cerca de 1,2 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos no ano passado. Já o Canadá recebeu aproximadamente 120 mil turistas brasileiros, de acordo com o Statistics Canada. O México registrou em torno de 90 mil visitantes oriundos do Brasil, conforme dados do Instituto Nacional de Migración.

Toledo assinalou que Canadá e México também exigem visto para a entrada de turistas brasileiros, com a necessidade de preenchimento de formulários, entrevista e apresentação de documentos que comprovem vínculo com o Brasil.

No caso do Canadá, se o brasileiro tiver um visto americano válido, ele poderá solicitar apenas a autorização eletrônica eTA.

Até o momento, 18 seleções estão confirmadas na Copa. Além das três anfitriãs, 15 alcançaram suas vagas por meio das disputas classificatórias. A seleção brasileira assegurou seu lugar em junho.

