Veja a classificação final das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o encerramento da 18ª e última rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (9), foram definidas as posições das seis seleções que já haviam garantido com antecedência as vagas diretas do continente ao Mundial.

A Argentina fechou na liderança, com 38 pontos, mesmo com a derrota nesta terça para o Equador, segundo na tabela, com 29 pontos.

Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai ficaram empatados com 28 pontos, com o saldo de gols e gols pró como critério de desempate.

A Bolívia, com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, ultrapassou a Venezuela, goleada por 6 a 3 pela Colômbia, e assumiu a sétima posição, que dá direito à disputa da repescagem.

A repescagem será em março de 2026, contra outras cinco seleções da América do Norte (duas representantes), da África, da Ásia e da Oceania. Elas brigam por duas vagas.



Classificação final das Eliminatórias da América do Sul

Posição - País - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Saldo de gols

1 - Argentina - 38 - 18 - 12 - 2 - 4 - 21

2 - Equador - 29 - 18 - 8 - 8 - 2 - 9

3 - Colômbia - 28 - 18 - 7 - 7 - 4 - 10

4 - Uruguai - 28 - 18 - 7 - 7 - 4 - 10

5 - Brasil - 28 - 18 - 8 - 4 - 6 - 7

6 - Paraguai - 28 - 18 - 7 - 7 - 4 - 4

7 - Bolívia - 20 - 18 - 6 - 2 - 10 - -18

8 - Venezuela - 18 - 18 - 4 - 6 - 8 - -10

9 - Peru - 12 - 18 - 2 - 6 - 10 - -15

10 - Chile - 11 - 18 - 2 - 5 - 11 - -18