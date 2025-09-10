Veja a classificação final das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o encerramento da 18ª e última rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (9), foram definidas as posições das seis seleções que já haviam garantido com antecedência as vagas diretas do continente ao Mundial.
A Argentina fechou na liderança, com 38 pontos, mesmo com a derrota nesta terça para o Equador, segundo na tabela, com 29 pontos.
Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai ficaram empatados com 28 pontos, com o saldo de gols e gols pró como critério de desempate.
A Bolívia, com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, ultrapassou a Venezuela, goleada por 6 a 3 pela Colômbia, e assumiu a sétima posição, que dá direito à disputa da repescagem.
A repescagem será em março de 2026, contra outras cinco seleções da América do Norte (duas representantes), da África, da Ásia e da Oceania. Elas brigam por duas vagas.
Classificação final das Eliminatórias da América do Sul
Posição - País - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Saldo de gols
1 - Argentina - 38 - 18 - 12 - 2 - 4 - 21
2 - Equador - 29 - 18 - 8 - 8 - 2 - 9
3 - Colômbia - 28 - 18 - 7 - 7 - 4 - 10
4 - Uruguai - 28 - 18 - 7 - 7 - 4 - 10
5 - Brasil - 28 - 18 - 8 - 4 - 6 - 7
6 - Paraguai - 28 - 18 - 7 - 7 - 4 - 4
7 - Bolívia - 20 - 18 - 6 - 2 - 10 - -18
8 - Venezuela - 18 - 18 - 4 - 6 - 8 - -10
9 - Peru - 12 - 18 - 2 - 6 - 10 - -15
10 - Chile - 11 - 18 - 2 - 5 - 11 - -18