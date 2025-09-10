Inter acerta venda de Enner Valencia para o futebol mexicano

BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter acertou a venda de Enner Valencia ao Pachuca, do México, e nas próximas horas o atacante equatoriano deixará o clube gaúcho.
Fontes ligadas à negociação confirmaram ao UOL que o acordo entre as diretorias já está fechado, restando apenas a troca de contratos entre as partes.
O jogador já deu o aval para a transferência e agora faltam apenas as formalidades: realizar os exames médicos e assinar com o clube mexicano, onde atuou no início de sua carreira.
Os valores da operação não foram revelados. Valencia havia chegado há duas temporadas ao Inter de Porto Alegre, vindo do futebol da Turquia.