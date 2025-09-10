Notícias ao Minuto
Flamengo pede efeito suspensivo para Bruno Henrique em caso de manipulação

Clube pede que atacante continue atuando até que caso seja julgado pelo Pleno do Tribunal

Folhapress
10/09/2025 14:15 ‧ há 20 minutos por Folhapress

Esporte

Justiça

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a punição a Bruno Henrique por caso de manipulação. A Informação foi dada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo UOL.

 

O clube carioca tenta a liberação do jogador enquanto não acontece o julgamento em segunda instância. Neste momento, por conta da punição, Bruno Henrique está impedido de disputar partidas de torneios organizados pela CBF.

O Rubro-Negro quer provar que o ato de Bruno Henrique não foi antiético. Advogado do Flamengo no caso, Michel Assef Filho alegou que o clube não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo recebido pelo jogador. E que a advertência fazia parte de uma estratégia para que ele fosse suspenso na partida seguinte. O argumento foi acatado pela maioria.

Caso consiga a liberação ainda esta semana, o jogador poderá "reforçar" o time contra o Juventude. O Flamengo entra em campo no domingo, às 16h (de Brasília), pelo Brasileiro.

O atacante foi condenado, na última semana, a 12 jogos de suspensão, além de multa de R$ 60 mil. Bruno Henrique foi considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida".

ENTENDA O CASO

Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.

Ele participou do julgamento nesta terça-feira (09) através de vídeo e optou por não prestar depoimento. O atacante deu uma declaração única onde reafirmou ser inocente.

Eu gostaria de afirmar a minha inocência e dizer que confio na Justiça esportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal, e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve e justa. E uma boa tarde a todos, só isso. Obrigado - Bruno Henrique

