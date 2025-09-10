Notícias ao Minuto
Casares diz o que deu errado em negócio com Marcos Leonardo

O São Paulo buscou a contratação de Marcos Leonardo nos últimos dias da janela de transferências e esbarrou na questão financeira

10/09/2025 20:20 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do São Paulo Julio Casares explicou o que impediu o acerto com o atacante Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal.

 

"Quero aproveitar este momento para agradecer ao Marcos Leonardo e ao empresário. Ele deixou bem claro que queria jogar no São Paulo. Nós sabíamos da dificuldade de investimento, não tínhamos como entrar em uma aventura financeira. O grande problema foi o vazamento inadequado, em um momento em que a negociação ainda estava em curso. A partir disso, ficou quase impossível", disse Casares à ESPN Brasil.

Você tem um clube árabe, um chinês, e a informação que sai é de que vai liberar de graça. Aí o clube lá vê outra proposta com dinheiro. E agora, vai liberar de graça? O vazamento precoce foi terrível para nós. [...] O São Paulo agiu de maneira responsável e lutou junto com o atleta para que fosse viabilizado. Mas o número era tão vultuoso que não cabia. O São Paulo foi até onde dava, porque o jogador brigou muito. Até o momento do vazamento, era mais possível. A partir dele, ficou quase impossível

ENTENDA A NOVELA

O São Paulo buscou a contratação de Marcos Leonardo nos últimos dias da janela e esbarrou na questão financeira. A "operação Marcos Leonardo" teve cerca de 15 horas de duração no fechamento da janela e mais de dez reuniões.

Os sauditas queriam que o Tricolor pagasse algo pelo jogador e se irritaram com a negativa. Segundo apurou o UOL, os árabes chegaram a dizer "vocês não querem pagar nada, mas querem o jogador".

Do outro lado, o São Paulo defendia que daria os minutos que Marcos Leonardo queria em campo, já que os árabes não estavam dispostos a dar ao não inscrevê-lo no torneio saudita.

O jogador, por sua vez, abriu mão de receber os valores que tinha acertado como salário e pediu que o São Paulo oferecesse a quantia como pagamento pelo empréstimo. O Al-Hilal, porém, não se contentou com a quantia e rejeitou a oferta.

O São Paulo encerrou as negociações nas horas finais da janela de transferências. O clube agora avalia a contratação de Aboubakar.

