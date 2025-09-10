Intercontinental começa domingo e vai até dezembro; veja datas e locais

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta quarta-feira (10) as datas dos cinco jogos da Copa Intercontinental, que começa no domingo e tem final programada apenas para o dia 17 de dezembro.

Pyramids e Auckand City se enfrentam daqui quatro dias, às 15h (de Brasília), pelo "jogo 1" da competição, no Estádio 30 de Junho, no Cairo (EGY). Os dois times são os atuais campeões da Champions dos respectivos continentes -África e Oceania.

O vencedor deste duelo volta a campo no dia 23 de setembro para encarar o Al Ahli, campeão da Champions asiática. O confronto acontecerá no King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita.

Na sequência, o Intercontinental fará uma "pausa" até 10 de dezembro, quando acontecerá o Dérbi das Américas. Em local ainda a ser definido, o Cruz Azul (México), campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, enfrentará o campeão da Libertadores 2025.

Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os candidatos brasileiros a estar nesta fase da competição. Os três disputam as quartas de final da Libertadores e podem ir à Copa Intercontinental em caso de título.

A semifinal está marcada para o dia 13 de dezembro, enquanto a final - que já tem o PSG - acontece no dia 17. O time francês garantiu vaga na decisão pela conquista da Liga dos Campeões da Uefa.

VEJA O CHAVEAMENTO DA COPA INTERCONTINENTAL

Jogo 1

14/09, às 15h (de Brasília) - Pyramids (Egito) x Auckland City (Nova Zelândia)

Jogo 2

23/09, às 15h (de Brasília) - Al Ahli (Arábia Saudita) x Pyramids (Egito) ou Auckland City (Nova Zelândia)

Jogo 3

10/12 - Cruz Azul (México) x campeão da Libertadores 2025

Semifinal

13/12 - Al-Ahli (Arábia Saudita) ou Pyramids (Egito) ou Auckland City (Nova Zelândia) x Cruz Azul (México) ou campeão da Libertadores 2025

Final

17/12 - PSG x vencedor da semifinal