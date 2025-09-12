Copa Intercontinetal começa domingo com confronto entre campeões africano e da Oceania

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou as datas da Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes, que reúne os campeões continentais das seis confederações.

O jogo inaugural acontece já neste domingo (14), quando o Pyramids FC, campeão da Champions League da CAF (Confederação Africana de Futebol), receberá o Auckland City, campeão da Oceania, no Cairo.

O vencedor encara o Al Ahli, campeão asiático, em Jidá, na Arábia Saudita, no dia 23 de setembro.

Jogadores do Pyramids comemoram título da Champions League da África Amr Abdallah Dalsh - 1º.jun.2025 Reuters Um grupo de pessoas, possivelmente jogadores de futebol e sua equipe, estão celebrando em um campo. Eles estão vestidos com camisetas azuis e muitos estão usando medalhas. A atmosfera é de alegria, com alguns levantando os braços e sorrindo.

O torneio continua no dia 10 de dezembro, quando o Cruz Azul, campeão da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), mede forças com o próximo campeão da Libertadores, em local ainda a ser definido.

No dia 13 de dezembro, o vencedor do confronto entre o campeão da Concacaf e o da Conmebol pega o vencedor do duelo entre Al Ahli e Pyramids ou Auckland City.

Quem passar pega no dia 17 de dezembro o PSG (Paris Saint-Germain), campeão da Champions da Europa.

A Copa Intercontinental começou em meados dos anos 1960, reunindo os campeões sul-americano e europeu.

Em 2005, a competição passou a ser organizada pela Fifa, passando a incluir os campeões das seis confederações.

Desde a edição de 2024, o campeão europeu passou a entrar direto na final.

Com a Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos com 32 clubes, 2025 terá dois campeões mundiais diferentes, já que o Chelsea, vencedor do torneio expandido, não está classificado à Copa Intercontinental.