Naná Silva se despede do SP Open sob aplausos no Villa-Lobos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nauhany Silva se despediu nesta quarta-feira (10) de seu primeiro torneio de elite do circuito feminino de tênis. Naná, como é conhecida a paulistana de 15 anos, não resistiu ao jogo firme da argentina Solana Sierra, cabeça de chave número dois do SP Open, e foi superada por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/4.

A adolescente foi muito aplaudida ao fim da partida, disputada em uma hora e dois minutos na quadra Maria Esther Bueno -a principal do WTA 250 de São Paulo. Mesmo com a derrota na segunda rodada, diante da 82ª colocada no ranking mundial, Convidada da organização, a garota encarou na estreia a compatriota Carolina Meligeni Alves, 237ª do mundo, e surpreendeu. Fez 2 sets a 1, parciais de 6/7 (0/7), 6/2 e 6/0, tornando-se a primeira atleta nascida em 2010 a vencer em um torneio WTA 250 -abaixo apenas dos WTA 500, dos WTA 1000 e dos quatro Grand Slams.

Naná já havia sido a primeira de 2010 a entrar no ranking da WTA, a associação das tenistas profissionais, em setembro do ano passado, aos 14 anos. Seus pontos, porém, resumiam-se aos alcançados em torneios destinados a jogadoras em formação. Com a vitória em São Paulo, ela foi de 9 a 39.

A jovem, 37ª no ranking mundial juvenil, é hoje a 1.206ª no ranking adulto. Sua posição na próxima lista vai depender do resultado de outras atletas, mas é bem possível que figure entre as 800 primeiras. Ainda que seja celebrado, o salto não foi o mais importante para ela em uma semana na qual ela se apresentou à elite do circuito.

Mesmo na derrota, teve excelentes momentos, como um "ace" de 173 km/h. Após um primeiro set de muita dificuldade, que durou apenas 16 minutos, soltou o braço no segundo e chegou a quebrar duas vezes o saque da adversária top 100, seis anos mais velha. No fim, sucumbiu, diante de muitos aplausos.