Entenda como funciona a repescagem para a Copa do Mundo de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, na última terça-feira (9), em El Alto, a Bolívia se tornou o segundo país garantido na repescagem mundial da Copa do Mundo de 2026. Sétima colocada das Eliminatórias da América do Sul, a seleção terá ainda uma chance de obter sua vaga na principal competição de futebol do planeta.

Também já está no torneio classificatório a Nova Caledônia, segunda colocada da Oceania. Outras quatro equipes se juntarão a Bolívia e Nova Caledônia e disputarão, de 23 a 31 de março do próximo ano, as duas vagas derradeiras da Copa -que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, com 48 times.

Na repescagem mundial, seis equipes entrarão em ação, em um dos três países-sede da Copa, a ser definido. Estarão na disputa um representante da América do Sul (Bolívia), um da Oceania (Nova Caledônia), dois da Concacaf (que reúne América do Norte e América Central), um da Ásia e um da África.

Haverá, então, uma divisão em duas chaves, com base no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), com duas finais. Cada uma das duas seleções mais bem posicionadas já estará em uma decisão. As outras terão de disputar uma semifinal para chegar ao jogo que vale propriamente vaga na Copa do Mundo. Todos os confrontos serão definidos em jogo único.

O processo mundial ocorre separadamente do europeu. Nas Eliminatórias da Europa, 12 seleções avançarão diretamente à Copa. Outras 16 jogarão uma repescagem no formato mata-mata, com duas rodadas. As quatro sobreviventes completarão a lista de 16 representantes do Velho Continente no Mundial de 2026.