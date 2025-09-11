Fluminense reverte vantagem do Bahia com brilho de Thiago Silva no fim e avança

SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - O Fluminense cresceu no segundo tempo, venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil. Canobbio e Thiago Silva marcaram os gols do jogo. Ambos saíram já na etapa final. O time carioca fechou o agregado em 2 a 1. Na ida, o Bahia havia vencido por 1 a 0.
O Fluminense espera por Botafogo ou Vasco na semifinal. As equipes se enfrentam amanhã, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas. Na ida, empate por 1 a 1, em São Januário. Com a vaga do Flu, a Copa do Brasil já tem um carioca garantido na decisão.
As duas equipes voltam a campo para disputar a 23ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fluminense recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília). Na segunda-feira, o Bahia recebe o Cruzeiro, às 20h.
O JOGO
O Fluminense fez uma partida segura defensivamente. Thiago Silva e Freytes pouco tiveram trabalho com o ataque do Bahia, que deu a bola para os cariocas por já ter vencido o jogo de ida.
No ataque, o capitão precisou de apenas um toque para colocar o Fluminense na semifinal. Bastou uma movimentação na direção contrária enquanto todos fechavam para a pequena área, e o camisa 3 apareceu sozinho para fazer o gol da classificação -Canobbio havia marcado de pênalti antes.
Em 2007, pouco tempo depois de surgir como destaque no Flu, o zagueiro foi um dos líderes do time campeão contra o Figueirense. Ele é o único remanescente daquele elenco.
FLUMINENSE
Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato (Acosta) e Hércules; Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (Cano). T.: Renato Gaúcho
BAHIA
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Juninho); Kayky (Sanabria), Michel Araújo (Iago) e Willian José (Cauly). T.: Rogério Ceni
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Inês Back (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols: Canobbio (9'/2°T), Thiago Silva (38'/2°T)
Cartões amarelos: Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago, Cauly (BAH), Canobbio, Freytes (FLU)