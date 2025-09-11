Corinthians vence Athletico-PR e avança às semifinais da Copa do Brasil pela quarta vez seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (10) por 2 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, e se classificou pela quarta vez seguida para as semifinais da Copa do Brasil.
Jovem da base alvinegra, Gui Negão voltou a se destacar com um gol e uma assistência em Itaquera.
No jogo de ida, em Curitiba, o Corinthians havia vencido por 1 a 0, também com gol de Gui Negão, atacante de apenas 18 anos que estreou no profissional em junho, somando dez jogos e quatro gols.
Com o time da casa administrando a vantagem construída no jogo de ida, e o técnico do Athletico, Odair Hellmann, preservando alguns titulares pensando na disputa da Série B, a partida em Itaquera começou em ritmo morno.
O primeiro lance de mais perigo saiu apenas aos 25, quando o atacante colombiano Viveros fez boa jogada desde o meio de campo e chegou a abrir o placar para o Athletico-PR em chute cruzado. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda anulou o gol após consulta ao VAR, por falta no volante Maycon na origem da jogada.
Quando o jogo se encaminhava para o intervalo, aos 42, Garro recebeu passe dentro da área após boa jogada de Gui Negão, e driblou o goleiro Santos para empurrar para as redes.
No segundo tempo, o Athletico voltou com os titulares Patrick e Zapelli e começou melhor, mas viu o Corinthians ampliar aos 17, com Gui Negão vencendo disputa pela direita dentro da área para fazer de direita.
Aos 29, Hugo Souza, que estava com a seleção na véspera em El Alto, na Bolívia, ainda defendeu pênalti cobrado pelo lateral argentino Benavídez, selando a classificação corintiana.
Tricampeão (1995, 2002 e 2009), o Corinthians também avançou às semifinais do torneio em 2024, ao bater o Juventude nas quartas de final, sendo eliminado na sequência pelo Flamengo. O rubro-negro foi o campeão, em final contra o Atlético-MG.
Em 2023, o Corinthians passou pelo América-MG e foi eliminado pelo São Paulo nas semifinais, com o tricolor também sagrando-se campeão, contra o Flamengo.
Em 2022, o time do Parque São Jorge chegou até a final, eliminando o Fluminense nas semifinais, mas parando diante do rubro-negro na decisão, na disputa de pênaltis.
O time espera agora o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), às 19h, no Mineirão. No jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge.
No outro jogo das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta, o Fluminense conseguiu reverter a vantagem de 1 a 0 construída pelo Bahia na Fonte Nova, gol de Luciano Juba, com uma vitória por 2 a 0 no Maracanã.
Os gols do tricolor saíram no segundo tempo, primeiro com Canobbio, em cobrança de pênalti, e depois com Thiago Silva, completando cruzamento de cabeça.
O experiente zagueiro de 40 anos já foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense em 2007, seu único título com a equipe até aqui.
O Fluminense aguarda nas semifinais o vencedor de Botafogo e Vasco, nesta quinta, às 21h30, no Nilton Santos. Na primeira partida, em São Januário, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Arthur Cabral abriu para o Botafogo e Jair empatou para o Vasco.