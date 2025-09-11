Grêmio intensifica treinos para enfrentar o Mirassol no Brasileirão

© Getty Images

O Grêmio vem realizando semana intensa de treinamentos durante a pausa da Data Fifa. O foco é total na preparação para o confronto contra o Mirassol, marcado para este sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O preparador físico Flávio de Oliveira vem conduzindo exercícios diversos de resistência e atividades técnicas com foco em condução de bola e troca de passes.

Nesta quarta-feira (10), o técnico Mano Menezes reuniu o elenco principal para um treino coletivo tático, ocupando toda a extensão do gramado. O treinador trabalhou variações de posicionamento e simulou situações reais de jogo, buscando ajustar o time para o retorno à competição.

O treino também contou com atletas da equipe Sub-20, que integraram o time reserva durante o coletivo: Dahora (lateral-direito), Henzo (zagueiro), Rogério (volante), Smiley (volante) e Gabriel Passos (atacante). A participação dos jovens reforça a integração entre base e profissional, além de ampliar as opções para Mano Menezes.

A programação prevê novo treinamento na tarde desta quinta-feira (11), novamente no CT Luiz Carvalho, com foco na definição da equipe que enfrentará o Mirassol.

Calendário do Gêmio

O Grêmio fará todos os jogos de setembro em Porto Alegre, onde disputará quatro jogos. A única partida fora da Arena será o Gre-Nal, que ocorre no dia 21, um domingo, às 17h30, no Beira-Rio.

O Grêmio é o 13º colocado no Brasileirão com 25 pontos, a três de distância do Z-4 e a 10 do G-6.

Setembro

13/9, às 16h - Grêmio x Mirassol - Arena - 23ª rodada do Brasileirão

21/9, às 17h30 - Inter x Grêmio - Beira-Rio - 24ª rodada

24/9, às 19h30 - Grêmio x Botafogo - Arena - 16ª rodada (atrasado)

28/9, às 11h - Grêmio x Vitória - Arena - 25ª rodada



Outubro

1/10, às 21h30 - Santos x Grêmio - Vila Belmiro - 26ª rodada

4/10, às 18h30 - Bragantino x Grêmio - Cícero de Souza Marques - 27ª rodada

