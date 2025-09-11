Só 9 jogadores foram convocados pelos 4 técnicos da seleção no pós-Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Jr e Carlo Ancelotti. O que os quatro treinadores da seleção brasileira durante o ciclo da Copa de 2026 têm em comum? A escolha por apenas nove nomes coincidentes em suas convocações.
No total, foram 84 jogadores diferentes convocados pelo quarteto durante o atual ciclo da Copa do Mundo. Ramon e Ancelotti tiveram duas convocações cada, Diniz fez três listas, enquanto Dorival esteve em seis convocações.
Dos nove atletas que são o ponto de encontro entre as listas, somente sete efetivamente trabalharam com os quatro técnicos. Isso porque Casemiro e Joelinton não chegaram a se apresentar a Dorival e Ancelotti, respectivamente, por lesão.
O volante que é um dos líderes da seleção foi convocado por Dorival na primeira lista, mas acabou cortado por lesão. Ele chegou a ir ao hotel da equipe em Londres e se reuniu com Dorival, mas nunca mais foi convocado.
Já Joelinton apareceu na segunda lista de Ancelotti e acabou cortado por lesão. O jogador ainda pode ter mais chances durante as três listas restantes antes da Copa do Mundo.
O nome mais surpreendente talvez seja o do lateral Vanderson. O jogador não é unanimidade, nem tem status de titular na seleção, mas foi testado por todos os treinadores que passaram pelo ciclo.
Outro que carimbou ao menos uma lista com cada um dos quatro foi o centroavante Richarlison. nesta quinta-feira (11), o Pombo não se encontra em posição privilegiada para disputar a Copa do Mundo de 2026, mas é figura frequente nas convocações de Ancelotti.
CONFIRA OS NOVE JOGADORES CONVOCADOS PELOS QUATRO TREINADORES:
Goleiro: Alisson
Laterais: Danilo e Vanderson
Zagueiro: Marquinhos
Meias: Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton
Atacantes: Vini Jr e Richarlison