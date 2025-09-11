De olho na Copa, brasileiros dizem 'não' e esfriam janela da Arábia Saudita

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - A janela de transferências para o futebol da Arábia Saudita fechou na quarta-feira (10) sem uma grande contratação de um jogador brasileiro.

Não foi por falta de tentativas: os sauditas buscaram, de diferentes maneiras, seduzir algumas das principais estrelas da seleção. Só que muita gente disse que não, fechando as portas para a liga saudita -e deixando de ganhar milhões de reais.

Na grande maioria dos casos, o medo de sumir do radar na reta final do ciclo de Copa do Mundo pesou. Afinal, os jogadores da Liga Saudita têm menos visibilidade que os principais campeonatos europeus.

Na cabeça dos jogadores, ir para o futebol do Oriente Médio seria se esconder em um momento decisivo. Veja, abaixo, alguns dos jogadores brasileiros que foram procurados, mas negaram as ofertas de equipes sauditas.

RODRYGO

Sem espaço no time titular do Real Madrid, o polivalente atacante recebeu sondagens de uma dezena de clubes, entre eles o Al Nassr. A conversa não avançou porque Rodrygo só queria deixar o clube merengue para ir a outro gigante europeu.

O Neom, com seu projeto megalomaníaco e bilionário, também teve o jogador em sua lista de desejos, mas uma série de cortes de orçamento redimensionou as expectativas do clube.

BRUNO GUIMARÃES

O volante titular da seleção brasileira esteve na mira do Al Ittihad, que chegou a ter mais de uma reunião com representantes do jogador. Só que pesou a decisão de Guimarães, que acertou um novo contrato com o Newcastle.

Além da questão da Copa do Mundo, o volante preferiu ficar no clube inglês para curtir o bom momento que vive em Newcastle, onde é capitão e ídolo da torcida. Já existe até um pedido para que uma estátua dele seja erguida em frente ao St James´ Park.

ANDREY SANTOS

Reserva no Chelsea, mas convocado na seleção, o volante revelado pelo Vasco teve uma oferta tentadora do Al-Qadsiah. Só que, mesmo com a possibilidade de ganhar até 5 vezes mais que no clube inglês, preferiu ficar.

O entendimento do jogador é que uma ida para o futebol árabe poderia distanciá-lo dos planos da comissão técnica da seleção.

RAPHINHA

Destaque da temporada europeia pelo Barcelona, Raphinha voltou a ser alvo do futebol árabe, mas fechou a porta rapidamente. O Al-Hilal tentou pela segunda vez em dois anos, e novamente não conseguiu seduzir o brasileiro.

O ponta usou uma frase de efeito para enviar uma mensagem aos sauditas. Disse que, no atual momento, quer "a glória e não o dinheiro". O objetivo dele, segundo pessoas próximas, é ficar no Barcelona e conquistar a Champions League.

EDERSON

O fim do ciclo do goleiro no Manchester City foi cercado de expectativas sobre o seu futuro. O futebol saudita acenou com duas propostas: primeiro, o Al-Nassr, que esbarrou em uma alta pedida salarial.

Para "se esconder" na Arábia, Ederson queria um salário maior do que o clube se dispunha a pagar.

Depois, veio o Neom, mas também não houve acordo. O problema, em parte, aconteceu por uma disputa entre empresários que tentavam fechar a operação. Diante do impasse, o goleiro acabou indo para o Fenerbahce, da Turquia.

QUEM FOI?

Os astros da seleção brasileira disseram que não, mas os sauditas contrataram jogadores de menos renome nascidos no país.

O Al-Qadsiah fechou com Gabriel Carvalho, ponta de 18 anos do Internacional; o Al-Ahli contratou Matheus Gonçalves, 20, do Flamengo.

Entre os clubes menores, o Damac conseguiu o goleiro Kewin, que estava no Moreirense, de Portugal, a custo zero; o Al-Okdood pagou 1 milhão de euros pelo também goleiro Samuel, do Porto; e o Al-Najma desembolsou 5 milhões de euros pelo zagueiro Samir Caetano, do Tigres, do México.