Andreas diz que recusou disputar a Champions para fechar com o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Andreas Pereira foi apresentado pelo Palmeiras na tarde desta quinta-feira (11) na Academia de Futebol. O novo camisa 8 da equipe de Abel Ferreira afirmou que recusou times grandes da Premier League e que disputariam a Liga dos Campeões para fechar com o Alviverde.

"Eu tive conversas com vários clubes da Premier [League], mas quando teve o interesse do Palmeiras e a conversa entre o Barros e o meu agente pensamos que era melhor eu fechar com o Palmeiras. Tinham times que jogam a Champions que me queriam, mas preferi o Palmeiras", disse Andreas.

"Eu consegui acabar a temporada, e não estava pensando em saída. Mas quando acabou a temporada fui para a seleção, conversei com familiares para ver se eu ficaria no Fulham. Não pensava em voltar ao Brasil, chegou o contato do Palmeiras de novo, e foi gratificante ver o esforço que a presidente Leila e o Barros fizeram por mim e pela minha família. Esse carinho pela torcida fez as coisas correrem muito rápidas e pensei em voltar para o Brasil. Eles me querem e vou fazer isso", acrescentou.

VEJA OUTRAS FALAS DE ANDREAS

O que faltou para fechar em janeiro? "A gente realmente teve essas conversas em janeiro. Estava no meio da temporada no Fulham, foi difícil com o Fulham. Acredito muito em Deus, e o momento certo era agora. As negociações ajudaram em janeiro para eu saber o carinho daqui do Palmeiras, que me queriam muito. Quando eles voltaram senti que é um clube que me quer muito, e não só pra mim mas pra minha família também".

Qual posição você pode jogar? "Vou deixar essa dor de cabeça para o técnico. Todo mundo sabe das características que eu tenho. Posso ocupar espaço como meia ou segundo volante, mas vou jogar onde for preciso".

Ansiedade para a estreia: "Estou um pouco ansioso. Cheguei aqui e fui pra seleção, só tive dois treinos com o elenco. Mas não vejo a hora dos meus primeiros minutos, estou ansioso".

O que te fez escolher o Palmeiras: "Um grande clube como o Palmeiras, a estrutura, tentar ganhar todos os títulos, brigar na frente. E a vitrine pra seleção, nem cheguei e já fui convocado. É um projeto interessante pra mim e para minha família, não foi uma escolha muito difícil".

Erro na Libertadores pelo Flamengo: "Acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Cheguei nesse grande clube e quero escrever minha história aqui. Pra mim isso é o mais importante, e que eu possa ficar aqui por mais tempo possível e ganha".

"Na final desde que acabou o jogo eu não acompanhei nada depois. Foi um momento que aconteceu e acabou. Não fiquei prestando atenção, mas o que posso falar da torcida do Palmeiras foi absurdo o tanto de mensagem e carinho que recebi. Não só eu, mas minha família, e foi muito especial pra mim".

"O que aconteceu no passado já passou. São coisas normais de torcedor. Sou profissional, não dou atenção para essas coisas. Quero me adaptar o mais rápido possível para desempenhar dentro de campo. Não ligo pra isso que rola fora de campo, quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras".