WSL renova contrato e mantém Saquarema no Mundial de Surfe até 2028

Cidade seguirá como sede do VIVO Rio Pro e única no mundo a receber três etapas da liga internacional de surfe

© WSL / DANIEL SMORIGO

Folhapress
12/09/2025 08:15 ‧ há 52 minutos por Folhapress

Esporte

Surfe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A "Capital Nacional do Surfe" seguirá no mapa da elite mundial. A WSL confirmou a renovação do contrato com a Prefeitura de Saquarema para manter o Rio Pro como etapa do Mundial de Surfe até 2028.

 

A decisão consolida Itaúna como um dos palcos mais importantes do circuito e garante a presença da maior etapa do surfe mundial no Brasil por mais três anos.

Nos últimos anos, Saquarema se firmou como referência global do esporte, reunindo multidões nas areias, movimentando a economia da Região dos Lagos e atraindo atenção internacional.

Segundo estudo da EY, a edição de 2025 injetou R$ 179 milhões na economia local, com mais de 2.600 empregos diretos gerados.

Para além das baterias, o evento também ampliou sua dimensão cultural. A última edição contou com o Festival Sun, Sound & Soul, que reuniu nomes da música brasileira e promoveu experiências para fãs de todas as idades.

Com público recorde de 410 mil pessoas em 2025 e transmissões para milhões de espectadores, o Rio Pro segue crescendo como vitrine para atletas, marcas e para o próprio surfe no Brasil.

Bia Haddad derruba Laura Pigossi e vai às quartas de final do SP Open

Nesta quinta, Bia Haddad fez valer a potência de seus golpes, muito superior à de Pigossi

Folhapress | 07:15 - 12/09/2025

