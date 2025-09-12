Bia Haddad derruba Laura Pigossi e vai às quartas de final do SP Open

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Beatriz Haddad Maia levou uma hora e 37 minutos para despachar a compatriota Laura Pigossi nas oitavas de final do SP Open, na noite de quinta-feira (11). Cabeça de chave número um do campeonato, a 27ª colocada no ranking mundial se impôs sobre a 193ª e construiu uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4.

A paulistana de 29 anos voltará à quadra Maria Esther Bueno -a principal do parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, onde é disputado o WTA 250 de São Paulo- nesta sexta (12). Nas quartas de final, enfrentará a mexicana Renata Zarazua, que é 84ª colocada do mundo e quinta cabeça de chave do torneio.

Haddad e Zarazua se enfrentaram duas vezes no circuito, com duas vitórias da brasileira. Na primeira, em 2019, em Bogotá, na Colômbia, Bia levou a melhor por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. Na segunda, em 2021, em Macon, nos Estados Unidos, a mexicana teve de abandonar por lesão quando liderava o primeiro set por 3/0.

Nesta quinta, Bia Haddad fez valer a potência de seus golpes, muito superior à de Pigossi. Não foi o jogo mais consistente da favorita -que teve dificuldades, especialmente no segundo set, com as bolas altas da adversária-, porém ela fez o suficiente para ir às quartas e encarar pela primeira vez uma top 100 no SP Open.