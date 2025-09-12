Cruzeiro vence Atlético-MG novamente e pega Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil

© Divulgação / Gilson Junio - AGIF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro está de volta às semifinais do torneio após um hiato de seis anos. Hexacampeã, a equipe hoje comandada pelo técnico Leonardo Jardim garantiu seu lugar entre os quatro melhores na noite desta quinta-feira (11), com nova vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

Kaio Jorge, que já havia marcado um dos gols no triunfo pelo mesmo placar no jogo de ida, na Arena MRV, abriu o placar logo aos quatro minutos de partida no Mineirão, freando qualquer reação do adversário. Aos dois minutos do segundo tempo, o atacante ampliou, selando a classificação.

Presente na última convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o atacante de 23 anos é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 20 gols em 33 partidas.

Na próxima fase, o Cruzeiro vai encarar o Corinthians, que eliminou na quarta (10) o Athletico Paranaense. O confronto será uma reedição da final de 2018, quando o time mineiro conquistou seu último título da competição.

A equipe não chegava às semifinais da Copa do Brasil desde 2019. Na ocasião, foi eliminada pelo Internacional.

As semifinais de 2025 estão programadas os dias 10 e 14 de dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense, que derrotou o Bahia, também já está classificado. O time espera o vencedor do confronto entre Vasco e Botafogo, no Nilton Santos, ainda nesta quinta. No jogo de ida, em São Januário, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.