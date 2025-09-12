Vasco cala Nilton Santos, vence Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco não tomou conhecimento de um Nilton Santos com mais de 40 mil pessoas, empatou com o Botafogo por 1 a 1 e, diante da igualdade no placar agregado do duelo das quartas da Copa do Brasil, venceu nos pênaltis (5 a 3) e frustrou o sonho de título inédito do rival no torneio.

Nuno Moreira iniciou a contagem para os visitantes, mas Alex Telles empatou e levou a disputa aos pênaltis. Nas cobranças, melhor para a equipe de Fernando Diniz, que teve Léo Jardim defendendo um chute e batedores calibrados para carimbar a vaga na próxima fase.

O Vasco terá outro clássico pela frente na Copa do Brasil: desta vez, o rival é o Fluminense, e os embates só ocorrem entre os dias 10 e 14 de dezembro. A CBF ainda vai detalhar as datas e os horários das partidas -Corinthians e Cruzeiro estão do outro lado da chave.

RITMO FORTE E DESGASTE TAMBÉM

Descansadas após a Data Fifa, as equipes não abdicaram de jogar desde o apito inicial -e provaram a máxima sobre disputar "cada palmo do campo". As investidas em velocidade ditaram o tom do 1º tempo, mas os gols saíram, curiosamente, a partir da bola parada: Nuno Moreira, em rebote de cobrança de falta de Coutinho, e Alex Telles, de pênalti, balançaram as redes.

A vontade excessiva cobrou a conta ao longo da partida. No Vasco, Tchê Tchê sentiu a coxa ainda no 1º tempo e foi substituído por Mateus Carvalho, que também precisou sair ao longo da partida. Coutinho, motor da equipe de Fernando Diniz, também não resistiu aos 90 minutos. Já o Botafogo perdeu Artur, que saiu do banco de reservas e alegou dores pouco tempo depois.

Com um gol para cada lado e exaustão dos atletas, a disputa ficou para os pênaltis -e a noite acabou feliz para o lado vascaíno, mais eficiente em relação ao rival: Vegetti, Rayan, Puma Rodríguez, Matheus França e Robert Renan converteram suas batidas.

BOTAFOGO

Neto; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Santi Rodríguez (Matheus Martins); Jeffinho (Artur) (Chris Ramos), Joaquín Correa (Savarino) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton (Pumita Rodríguez); Barros, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) (Robert Renan) e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (David), Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Alex Ang Ribeiro

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Público: 40.649

Cartões amarelos: Fernando Diniz (VAS)

Gols: Nuno Moreira (VAS), aos 20 min do 1º tempo; Alex Telles (BOT), aos 42 min do 1º tempo