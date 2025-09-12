Fluminense e Vasco podem gabaritar premiação da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Semifinalistas da Copa do Brasil, Fluminense e Vasco são os únicos que podem "gabaritar" a premiação da Copa do Brasil. Isso porque, enquanto os cariocas estão na competição desde a primeira fase, Corinthians e Cruzeiro entraram duas rodadas mais tarde.
Fluminense e Vasco garantiram um total de R$ 24.034.500 em premiação ao avançarem às semifinais. Curiosamente, as duas equipes se enfrentarão na próxima fase do torneio nacional.
Já Corinthians e Cruzeiro chegaram a R$ 20.616.750. As duas equipes conseguiram a vaga direta para a terceira fase -assim como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Bahia, Santos, Paysandu e CRB- o que resultou em um montante menor de premiação.
A quantia ficará ainda maior, já que o vice-campeão receberá R$ 33.075.000, e o campeão, R$ 77.175.000. As partidas finais da Copa do Brasil acontecerão apenas em dezembro.
Premiação por fase na Copa do Brasil:
1ª fase (80 clubes) - R$ 1.543.500 (Clubes da Série A) | R$ 1.378.125 (clubes da Série B) | R$ 830 mil (outros clubes)
2ª fase (40 clubes) - R$ 1.874.250 (Clubes da Série A) | R$ 1.543.500 (Clubes da Série B) | R$ 1 milhão (outros clubes)
3ª fase (32 clubes) - R$ 2.315.250
Oitavas (16 clubes) - R$ 3.638.250
Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
Vice-campeão - R$ 33.075.000 milhões
Campeão - R$ 77.175.000 milhões
QUEM ARRECADOU MAIS?
Fluminense e Vasco: R$ 24.034.500
Corinthians e Cruzeiro: R$ 20.616.750
Atlético-MG: R$ 14.112.000
Athletico: R$ 13.615.875
Bahia e Botafogo: R$ 10.694.250
Red Bull Bragantino: R$ 9.371.250
Retrô: R$ 7.783.500
CSA: R$ 7.783.500
CRB, Flamengo, Inter, São Paulo e Palmeiras: R$ 5.953.500
*Times que entraram na 3ª fase da Copa do Brasil
** O levantamento considerou apenas os times que disputaram as oitavas de final