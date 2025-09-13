Flávia Saraiva diz que vai disputar só mais uma Olimpíada

© Getty Images

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 25 anos, Flávia Saraiva, 25, já carrega o peso e o brilho de ser um dos grandes nomes da ginástica artística brasileira. No The Town, onde aproveitou um raro momento de folga, ela falou ao F5 sobre o futuro da carreira: "Eu penso em ir só para mais uma Olimpíada", contou, indicando que Los Angeles 2028 deve marcar sua despedida das competições.

Enquanto isso, segue firme na preparação. Segundo Flávia, a corrida olímpica já começou e passa pelas etapas da Copa do Mundo de ginástica -que começa na próxima semana-, embora as classificatórias para os Jogos só comecem oficialmente no ano que vem. "A gente está muito animada e ansiosa, porque sabe o quão grande a ginástica está se tornando e quer que ela cresça cada vez mais", diz.

Ela também comentou a ausência de Jade Barbosa, que está grávida, na seleção brasileira. É uma experiência diferente, mas não descartamos ela nunca, ela faz parte da nossa equipe. Ela quer voltar a treinar e vai para o ginásio todos os dias", conta. Flávia reconhece que esse momento também marca o início de uma nova fase para a seleção. "A gente não vai ficar na ginástica para sempre. É importante que a nova geração apareça e retome o nosso trabalho."

Mesmo ficando mais conhecida durante os Jogos e ter se tornado uma figura pública, ela diz que quer ser associada e lembrada pelo desempenho nos aparelhos. "Sempre quero mostrar mais o meu trabalho. A Flávia que as pessoas conhecem é mais a da ginástica." E, mesmo quando está em clima de festival, reforça a disciplina: "A Flávia no festival curte, mas volta cedo para dormir e treinar no outro dia."