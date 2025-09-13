Otamendi desabafa após recuo que custou empate: "Jogada de m****..."

© Getty Images

O Benfica recebeu nesta sexta-feira o Santa Clara e empatou com a equipe em 1 a 1, após um erro grave de Otamendi, mesmo com o time comandado por Vasco Matos ficando com um jogador a menos ainda no intervalo da partida.

O atacante grego Vangelis Pavlidis abriu o placar para a equipe dirigida pelo técnico Bruno Lage, após uma jogada ensaiada de bola parada bem executada.

Mas Vinicius Lopes tinha outros planos e acabou empatando o jogo para o Santa Clara, que foi bastante difícil devido à expulsão de Paulo Victor no primeiro tempo. O Benfica não teve um bom desempenho e passou por muitas dificuldades ao longo do confronto.



Erro no gol sofrido:

"Foi um jogo complicado, em que não conseguimos aproveitar certas situações e, infelizmente, assumo toda a responsabilidade pelo gol. A verdade é que a equipe estava tranquila e, em uma jogada de m**** que acontece, saiu o empate — merecido. Tentamos dar todos o exemplo, mas eu cometi um erro e assumo isso. Agora é seguir em frente, pensar no próximo passo."

Pedido de desculpas à torcida:

"Sou sempre grato ao clube e à instituição, porque me receberam com muito carinho, mas me sinto mal porque tínhamos feito um jogo muito controlado, não tínhamos cometido nenhum erro, mas não conseguimos conquistar os três pontos."

Leia Também: Otamendi 'escorrega' e Santa Clara 'congela' Benfica no Estádio da Luz