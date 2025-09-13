Notícias ao Minuto
Procurar

Filipe Luís recusa proposta do Fenerbahçe para seguir projeto no Flamengo

O UOL apurou que o clube turco procurou o Rubro-Negro e demonstrou interesse no treinador. Filipe Luís, porém, apesar de não negar o desejo de um dia trabalhar na Europa, não quis abrir tratativas pois entende que seu trabalho no Flamengo ainda está em curso.

Filipe Luís recusa proposta do Fenerbahçe para seguir projeto no Flamengo

© Getty Images

Folhapress
13/09/2025 10:12 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Flamengo

BRUNO BRAZ E RODRIGO MATTOS

 

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, para seguir em seu projeto no comando do Flamengo.

O UOL apurou que o clube turco procurou o Rubro-Negro e demonstrou interesse no treinador. Filipe Luís, porém, apesar de não negar o desejo de um dia trabalhar na Europa, não quis abrir tratativas pois entende que seu trabalho no Flamengo ainda está em curso.

O Fenerbahçe, inclusive, sinalizou uma compensação financeira ao Fla, mas como nem o técnico e nem o clube estavam dispostos a encerrar o atual projeto, as conversas não avançaram.

O Flamengo apresentou, anteriormente, uma proposta de renovação a Filipe Luís. A sugestão de contrato era até o fim de 2026, renovável por mais um ano, além de um reajuste salarial. O treinador, por sua vez, ficou de enviar uma contraproposta.

Filipe Luís assinou em 2024 como técnico com um salário inferior a de técnicos de elite no Brasil. Até agora não houve um reajuste, nem o treinador pressionou por aumento.

Filipe Luís sempre admitiu o desejo de ser técnico na Europa. Hoje, porém, ele entende que ainda passa por um processo de formação na carreira como profissional. E isso conta a favor do Flamengo para a continuidade do trabalho ao menos na próxima temporada.

Partilhe a notícia

Recomendados para você