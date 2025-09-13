Brasil chega ao Mundial de Atletismo com feito inédito na disputa dos 100m

© Getty Images

ALEXANDRE ARAÚJO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOLFOLHAPRESS) - O Mundial de Atletismo deste ano marca um feito inédito do Brasil. Pela primeira vez o país terá dois representantes nos 100m que já completaram a prova em menos de 10 segundos. Erik Cardoso e Felipe Bardi integram a delegação que está em Tóquio, no Japão, e vão disputar uma das provas mais nobres do atletismo.

Erick foi o primeiro brasileiro a entrar na lista dos chamados sub-10. O feito ocorreu em julho de 2023, quando fez 9s97 (0,8) na final do Campeonato Sul-Americano disputado em São Paulo.

Ele é o atual recordista brasileiro e sul-americano da prova, com o resultado de 9s93 (1,5), conquistado na final do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, em julho, em São Paulo.

Em setembro de 2023, o Brasil conheceu o seu segundo velocista a finalizar os 100m em menos de 10 segundos: Felipe Bardi. Ele atingiu a marca de 9s96 (1,0) no Troféu Bandeirantes, em São Bernardo do Campo (SP).

Brasileiros mais velozes de todos os tempos, eles desembarcaram no Mundial sob a expectativa de melhorarem as marcas pessoais na competição, como aponta estudo feito por Fernando Franco Ferreira, professor de educação física aposentado do Governo do Distrito Federal e ex-atleta do Fluminense.

"Eles estão treinando muito bem, estão preparados, focados e determinados a fazer uma boa competição. Acredito que possam alcançar suas melhores marcas na competição, porque o trabalho foi direcionado para isso. Estamos em uma boa fase, otimistas, e seguimos acreditando no trabalho realizado diariamente", afirmou Darci Ferreira, técnico de Erik e Felipe.

Os 100m é uma prova prestigiada no atletismo e conta com nomes de astros da modalidade como Noah Lyles, atual campeão no Mundial e nos Jogos Olímpicos de Paris. Em Tóquio, ele terá como principais concorrentes os jamaicanos Kishane Thompson, vice-campeão olímpico, e Oblique Seville.

As primeiras baterias dos 100m rasos serão realizadas a partir das 8h35 (de Brasília) e o evento tem transmissão do sportv.