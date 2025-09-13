Notícias ao Minuto
Jogador morre vítima de ataque armado em hotel; entenda

Guilherme Bernardo
13/09/2025 12:35 ‧ há 3 horas por Guilherme Bernardo

Maicol Valencia

O atacante Maicol Valencia, de 23 anos, morreu na noite da última quarta-feira (10), horas após ser apresentado como reforço do Exapromo Costa, time da segunda divisão do futebol equatoriano. O jogador foi uma das quatro vítimas fatais de um ataque armado em um hotel da cidade de Manta, na província de Manabí. Outras duas pessoas ficaram feridas.

 

De acordo com a polícia, um grupo de criminosos, usando uniformes semelhantes aos da corporação, entrou no hotel e atirou contra pessoas que estavam hospedadas. Testemunhas contaram que os homens chegaram em uma van branca, encontrada incendiada em outro ponto da cidade pouco tempo depois.

Manta é uma das cidades mais afetadas pela escalada da violência no Equador. Com a presença de facções criminosas ligadas ao narcotráfico, o município se tornou um dos epicentros de homicídios no país, marcado por disputas pelo controle de rotas e portos estratégicos.

Em nota, o Exapromo Costa lamentou a morte de Valencia e afirmou que o jogador não era um dos alvos do ataque. Outro atleta do elenco também foi atingido pelos disparos e permanece internado.

“Hoje, o destino nos tirou a sua presença da forma mais injusta. Nós, do Exapromo Costa FC, lamentamos profundamente o falecimento do nosso jogador Maicol Valencia. Nos unimos à dor de sua família, amigos e companheiros de equipe e pedimos força neste momento difícil”, disse o clube nas redes sociais.

O crime gerou grande repercussão no país e expôs novamente os riscos enfrentados por atletas em regiões dominadas por facções criminosas. A polícia segue investigando o caso, mas até agora não identificou os responsáveis pelo ataque.

